Fruntaşi la cursurile de formare ale şomerilor

1

Nu e de gluma,Romania e intepenita in namol

Vrajeli cu paine. Cate firme mari care sa aiba nevoie de inspector la resurse umane au aparut din senin,ca nu am auzit nimic ? Paznici fara mai mult de zece clase da,poate ca e nevoie,chiar si de contabili pensionari,fara nevoi ca ale unui tanar. In rest,un bucatar bun trebuie sa fie efectiv pasionat de ce face si doar un curs nu face pe nimeni bun ,ori bucatarul e inima unui local,nu barmanul.Ceilalti,coafori,manichiuristi ,ospatari,da, sunt pentru vara si atat,nu sunt meserii de cariera,insa merita ca dupa ceva experienta daca apuca,sa plece in afara sa lucreze si pe salarii decente,nu doar in speranta ciubucului ca aici. Realiatatea este ca nu sunt locuri de munca decente,care sa absoarba oamenii deja experimentati si aflati in somaj fara plata de multi ani rai si patronii vor numai slugi,nu vor indivizi care sa ceara plata pentru munca ci sa se multumeasca cu resturi,ca sclavii.