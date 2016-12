"From Constanţa to the world!" - campanie pentru atragerea de zboruri pe aeroportul Kogălniceanu

"From Constanța to the world!" - campanie pentru atragerea de zboruri pe aeroportul Kogălniceanu

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2016. Autor: Andreea PERHAIȚĂ





Intitulată „From Constanța to the world”, campania cuprinde acțiuni de promovare a zborurilor și rutelor actuale pe care le operează aeroportul Kogălniceanu, dar și un sondaj online, în rândul agenților de turism și operatorilor din județele Constanța și Tulcea. De asemenea, este inclus și un chestionar online adresat publicului larg, prin care se dorește a se afla principalele opțiuni de zbor și rutele dorite.



„Ne aflăm în discuții și negocieri cu mai multe companii aeriene, în echipă consolidată, alături de conducerea aeroportului și în consultări cu conducerea Consiliului Județean Constanța. Ne interesează, în primul rând, să introducem zboruri interne, care să ne aducă mai ușor spre litoral și Delta Dunării turiștii români din zonele îndepărtate de Constanța, cum ar fi Timișoara, Cluj, Sibiu, Oradea, Iași, Suceava, dar și legături aeriene cu restul Europei pentru a crește numărul turiștilor străini pe care să-i putem atrage astfel către litoral și Delta Dunării”, au explicat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.



