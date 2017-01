Frizeriile vor semăna cu sălile de operaţie

Frizeriile vor semăna cu sălile de operație

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a pus la punct un echipament de lucru pentru coafeze asemănător cu cel pe care-l poartă medicii veterinari atunci când au de-a face cu virusul gripei aviare: mănuși chirurgicale, echipament de lucru de culoare albă, lavabil, de unică folosință, bonetă, ochelari de protecție și mască oronazală pentru a se proteja de stropii de sânge ai clientului. Așa că să nu vă speriați dacă, de săptămâna viitoare, când mergeți să vă tundeți, să vă vopsiți părul sau să vă epilați, veți da de o astfel de „arătare“ într-un cabinet de înfrumusețare. Săptămâna viitoare, va intra în vigoare Ordinul ministrului Sănătății nr. 1136/ 2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală. Conform noii legislații, cabinetul de înfrumusețare trebuie să aibă incinte separate pentru accesul, înregistrarea și așteptarea clienților, desfășurarea procedurilor, păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie. Se acceptă amenajarea cel puțin a unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile, în camera de desfășurare a procedurilor. Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum și chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfecția mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii. Spațiul, testul eliminatoriu Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectare și colectare a deșeurilor periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori de unică folosință. De asemenea, cabinetul trebuie să aibă trusă sanitară de prim ajutor. „Poate la prima vedere, condițiile din actul normativ par a fi greu de realizat, însă există riscul să pleci cu o ciupercă dintr-un cabinet. Asta în cel mai bun caz, însă te poți îmbolnăvi și de hepatită“, ne-a spus Mihaela Dinisov, director executiv adjunct la Autoritatea de Sănătate Publică. Frizeriile și saloanele de înfrumusețat vor avea de dat, de astă dată, testul găsirii spațiului necesar pentru amenajarea tuturor compartimentelor. Primele afectate de acest ordin vor fi unitățile deschise la parterul blocurilor. De asemenea, angajații vor renunța la metodele superficiale de sterilizare a forfecuțelor și a celorlalte ustensile din dotare. Tatuaj pe propria răspundere Unghiile operatorului care execută tatuaje vor fi tăiate scurt și curate. În situația în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă afecțiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora. Fiecare solicitant trebuie să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere, așa cum se procedează înainte de a intra pe mâna unui chirurg. La nivelul unității trebuie să existe un registru care să cuprindă informații privind data la care s-a efectuat procedura, date despre client: nume și număr de telefon, procedura efectuată, situații în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de procedură. Registrele și declarațiile pe propria răspundere trebuie păstrate timp de doi ani de la data efectuării procedurii. Conform actului normativ, este interzisă efectuarea operațiunilor de piercing corporal persoanelor cu vârsta sub 16 ani și de tatuaj persoanelor cu vârsta sub 18 ani, chiar dacă există acordul părintelui. 