FOTO-VIDEO / IMAGINI SCANDALOASE LA CONSTANŢA! OARE CÂT MAI AVEM DE SUPORTAT?

Suntem ceea ce votam

Nu nenorocitii aia din poze sunt de vina, ci noi.42,095% dintre cei CARE AU IESIT LA VOT(aici subliniez,ptr ca fff.multi dintre cei care comenteaza n-au fost la vot), l-au ales pe Fagdau, sluga credincioasa al clanului Mazare. "Teleormanizare" urbei, adica transformarea orasului intr-un ghetou de asistati sociali si de cersetori a inceput de pe vremea lui Mazare.Acel personaj care a stat 16 ani la putere( el si cu dictatorii africani),prin votul acordat de constanteni ,CARE AU IESIT LA VOT.Aceasta "teleormanizare " a Constantei este dusa mai departe cu brio , acum de catre sluga Fagadau impreuna cu aceeasi echipa de lepere si pramatii din cadrul primarie.Cel mai elocvent exemplu este dat de cei de la Ziarul Financiar, Clujul are in jur de 30000 de IT-isti, oare Constanta cati are? Cred ca noi avem 30000 de asistati sociali,cersetori si infractori.Clujul o sa devina "Smart City", iar noi sub Fagadau &PSD ,vom deveni "Beggars City", exact ca-n poze Cat despre cei care nu-si fac treaba ,sunt ineficienti si mananca banii publici, stiu eu unii mai mari decat izmenarii de la Politia Locala, DNA C-ta.Acesti procurori chipurile anticorupti, dar care au pactizat cu mafia acestui oras si au rezultate zero.Sunt prieteni de spritz cu derbedeii lui Mazare si FagadauCand DNA C-ta o sa-i trimita dupa gratii pe toti cei care au furat si distrus orasul ,atunci o sa-mi fac "Mea Culpa" PS.Durerea cea mare ,a celor care-si doresc cu adevarat o schimbare este faptul ca nu au cu cine vota.Din Decembrie 2016 si pana acum n-am vazut nicio actiune a opozitiei care sa stopeze declinul acestui oras.In PNL C-ta s-a facut doar o rocada a leprelor ,Dragomir cu Muhscina,iar USR-ul s-a stins,se pare ca au batut si ei palma cu Fagadau ptr niste ciolane de ros.