FOTO DE ARHIVĂ / DEMOLAREA HOTELULUI CONTINENTAL - 16 ani de la debutul în forţă al lui Mazăre

A fost doar un semn de la Dumnezeu,a fost un avertisment

La vremea aia nu stiam ce avea sa vina peste noi in urmatoarele 2 decenii.Demolarea hotelului Continental a fost doar inceputul unei epoci murdare in istoria orasului.Au navalit barbarii care au distrus tot ce s-a construit in deceniile trecute.Au distrus pana si zidurile cetatii antice.Blestemata au fost ziua cand l-am ales pe Mazare si ziua cand Fagadau s-a ales singur.Nu te iertam PSD-ule.Mult timp,Constanta a fost al doilea aras din Tara Romaneasca.Copil fiind,mergeam in tabere.Se facea liniste printre copii cand le spuneam ca sunt din Constanta.Azi,Constanta este la mare distanta si fata de Cluj.Astept ziua Invierii orasului in care parintii mi-au dat viata.Idiotilor ! Blestematilor !