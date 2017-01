Foştii deţinuţi şi persecutaţi politic nu mai circulă gratuit cu autobuzele RATC

De la 1 iunie 2010

Foștii deținuți și persecutați politic nu mai circulă gratuit cu autobuzele RATC

Începând cu data de 1 iunie 2010, foștii deținuți și persecutați politic pensionari nu mai pot circula gratuit pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța. Măsura extremă a fost luată de către conducerea Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) din cauza datoriilor mari acumulate de către Casa Județeană de Pensii Constanța (CJPC) la decontarea abonamentelor acestui tip de beneficiari. 5.500 de pensionari beneficiari ai Legilor nr. 118 și nr. 189/2000 vor mai putea circula gratuit, pe baza legitimației, numai două săptămâni, iar din data de 1 iunie 2010 vor trebui să își cumpere bilet de călătorie. Între timp, ei sunt rugați să predea de bunăvoie legitimația la ghișeele RATC de la Gară sau de la sediul instituției. Potrivit directorului Regiei de Transport în Comun, Dumitru Coiciu, decizia este impusă de situația financiară gravă în care se află regia din cauza restanțelor la plata aferentă legitimațiilor respective. „Nu credeam că se vor precipita lucrurile cu Casa Județeană de Pensii, legat de datoriile mari pe care le are față de noi. Regia nu a mai primit sumele aferente abonamentelor acestei categorii de beneficiari de mai bine de șapte luni de zile și nici nu credem că le vom primi prea curând pentru că nu sunt bani, de-adevăratelea. La acest moment, datoriile se ridică la peste 36 de miliarde de lei vechi”, a declarat directorul RATC. Se judecă Regia a intentat deja două procese împotriva CJPC, unul penal, acuzând conducerea instituției de abuz în funcție contra interesului public, și unul civil, pentru recuperarea obligațiilor financiare. Până atunci însă RATC va anula legitimațiile pensionarilor foști deținuți și persecutați politic. „Avem 36 de miliarde de lei vechi de încasat pentru care noi am plătit deja 5,8 miliarde de lei vechi TVA. Dar nu ne mai permitem acest lucru. Facem apel către acești beneficiari să înțeleagă situația dis-perată în care se află regia. Ei vor putea să predea de bună voie legitimațiile până pe 1 iunie. După această dată le vor reține controlorii, fără a se aplica amenzi. Apoi să-și cumpere bilete sau abonamente, ca orice călător, și să meargă nominal la Casa de Pensii pentru a cere decontul. Să vadă cum va fi când peste 5.000 de oameni se vor duce la ghișeele lor”, a precizat Dumitru Coiciu. Rușine! Rușine! Campania de informare a benefi-ciarilor celor două legi, cu privire la sistarea valabilității legitimațiilor, a început deja de la sfârșitul săptămânii trecute, însă într-un stil aparte. În interiorul autobuzelor au fost lipite afișe pe care scrie cu litere roșii de-o șchioapă „Rușine!!! Datorită măsurilor de austeritate luate de ACTUALUL GUVERN beneficiarii Decret – Legii nr. 118/1990 și Legii nr. 189/2000 – Deportați politici și persecutați politici NU MAI AU DREPTUL LA TRANSPORT PUBLIC GRATUIT! RUȘINE! RUȘINE! RUȘINE!”. Deși foaia nu este semnată, conducerea RATC își asumă distribuirea ei. Soluția o dă instanța În timp ce regia spune că „datorită” măsurilor de austeritate nu se vor mai acorda gratuități, reprezentanții Casei Județene de Pensii încearcă să arunce vina în curtea autobuzelor și pe graba lor de a merge în instanță. „Din păcate, situația nu se mai poate soluționa decât în instanță. Așteptăm sentința judecătorească. Până nu se dă o hotărâre nu se mai poate face nimic. Situația nu se va putea soluționa până nu se pronunță instanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al CJPC, Kristina Mutiș. Un lucru e cert însă: RATC are de recuperat zeci de miliarde de lei vechi, fără de care, după cum spune directorul Coiciu, de la 1 octombrie ar putea să tragă obloanele; CJPC refuză sau nu poate să plătească, iar bieții pensionari, ale căror pensii vor fi oricum „ajustate”, vor mai pierde un drept și vor mai băga mâna și mai adânc în buzunar.