Fosavance, un nou medicament pentru tratarea osteoporozei

OSTEOPOROZA

Am facut analiza si am aflat ca am osteoporoza, Doctora mi-a dat sa iau FOSAVANCE, dar de cand am luat acest medicament ma dor rau sanii si pe corp au aparut niste alunite, cea de pe san ma deranjeaza cel mai rau. DOAMNE CAT DE FRICA IMI ESTE CA ACEST MEDICAMENT MI-A DECLANSAT CANCERUL.