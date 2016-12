Fonduri europene pentru secţii desfiinţate din Policlinica 2

Fonduri europene pentru secții desființate din Policlinica 2

Peste cinci milioane de euro vor fi investiți în transformarea Policlinicii 2, din zona ICIL, într-un spațiu modern, unde medicilor și pacienților să nu le fie frică să intre. Pentru acest scop, vineri după-amiază, și-au dat mâna ministrul Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, prefectul Claudiu Palaz și reprezentanții Consiliului Județean Constanța. De la an la an, Policlinica 2 se înfățișează într-o haină din ce în ce mai ponosită. Structura de rezistență a unuia dintre pavilioane a cedat, astfel că pereții acestuia sunt brăzdați de cră-pături adânci. În plus, mucegaiul a pus stăpânire pe toate cotloanele, iar mobilierul este vechi și rupt. Totul emană un aer trist, denotă delăsare și mizerie. În plus, chiar și autoritățile recunosc că Policlinica este un pericol pentru medicii și pacienții care îi trec pragul. Dat în folosință în 1980, ca ambulatoriu de specialitate, imobilul nu a fost supus niciodată unui proces complex de reabili-tare, ci doar a suferit câteva reparații minore, în cazurile extreme. Adică, a fost peticit pentru a supraviețui peste decenii. Reabilitarea Policlinicii 2 devenise, încă de acum câțiva ani, o urgență. Iar vineri după-amiază, autoritățile județene și guvernamentale au semnat, în sfârșit, contractul pentru finanțarea proiectului de reabilitare și modernizare a clădirii. Ministrul Turismului și Dezvoltării Regionale, Elena Udrea (reprezentând autoritatea managerială prin care sunt alocate fondurile), prefectul Claudiu Palaz și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu (deținătorii clădirii), s-au așezat la aceeași masă și au semnat contractul prin care au fost alocate aproape 22 de milioane de lei pentru transformarea Ambulatoriului 2. Bani investiți în aparatură pentru secții închise Investiția va fi făcută din fonduri europene, iar lucrările sunt preconizate să dureze doi ani. Concret, reabilitarea policlinicii va consta în: rezolvarea problemei structurii de rezistență, dotarea cu un nou lift, montarea de instalații moderne de electricitate, sanitare, unui sistem de încălzire pe gaze, a unui generator și a două centrale proprii pe gaze. De asemenea, cabinetele vor fi recompartimentate, iar sălile de așteptare vor fi dotate cu mobilier modern, pentru ca pacienții să fie primiți într-un cadru normal. Proiectul propus de Consiliul Județean Constanța ridică însă și câteva semne de întrebare. Reprezentanții autorității județene susțin că, din banii accesați din fonduri europene, vor achiziționa și echipamente medicale, ba chiar destul de multicele. Astfel, potrivit proiectului vor fi achiziționate aparate Roengen, ecografe Doppler și un computer tomograf pentru Radiologie, în condițiile în care această secție este închisă de anul trecut (!). La data respectivă, dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, susținea că secția nu își poate desfășura activitatea, căci contractul încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu acoperă cheltuielile. De asemenea, sunt prevăzute echipamente medicale pentru o bază de fizioterapie ce a fost închisă toamna trecută și pentru cabinete medicale care sunt concesionate. Referitor la acest aspect, Sevil Shhaideh, director Direcția Generală de Proiecte, a declarat: „Radiologia este închisă pentru că se prăbușește, iar dacă spațiile sunt concesionate rămân tot domeniu public al județului, nu înseamnă că sunt vândute. Vor reveni medicii în ambulatoriu, pentru pacienți”.În altă ordine de idei, intenția autorităților este ca, odată cu reabilitarea, să crească numărul pacienților tratați în Policlinica 2 de la 80.000 pe an la 120.000 pe an, iar cheltuielile cu utilitățile să scadă cu 20%.