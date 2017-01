Fondul de Mediu a alocat 4,6 milioane lei pentru refacerea plajei din Costineşti

Fondul de Mediu a alocat 4,6 milioane lei pentru refacerea plajei din Costinești

Lucrările necesare refacerii plajei și falezei din Costinești vor fi finanțate în acest an cu suma de 4,6 milioane lei, bani alocați de la Fondul pentru Mediu, potrivit unei hotărâri aprobate în ședința de ieri a Executivului. Astfel, guvernanții au modificat și completat Hotărârea de Guvern 790/2006 prin care se aloca suplimentar din Fondul pentru Mediu suma de 7,3 milioane de lei pentru finanțarea lucrării „Amenajarea complexă pentru atenuarea viiturilor și refacerea plajei și falezei Costinești", ale cărei lucrări au demarat anul trecut. Anul trecut, din suma de 7,3 milioane de lei a fost utilizată suma de 2,6 milioane de lei, urmând ca Hotărârea de Guvern aprobată ieri să permită finanțarea lucrării și în acest an cu suma de 4,6 milioane de lei rămasă neutilizată. Lucrările care se realizează în localitatea Costinești sunt necesare ca urmare a calamităților naturale produse de inundații în luna septembrie a anului 2005, când au fost distruse case și gospodării, a fost distrus malul lacului și patru hectare de plajă. Totodată, din cauza inundațiilor produse s-a reactivat fenomenul de prăbușire a falezelor.