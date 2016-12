"Foloseşte-ţi energia!". Se primesc înscrieri la programul educaţional Play Energy

"Folosește-ți energia!". Se primesc înscrieri la programul educațional Play Energy

Au mai rămas trei săptămâni în care profesorii de gimnaziu și liceu se pot înscrie în programul educațional internațional al Grupului Enel. PlayEnergy are drept scop informarea și creșterea gradului de conștientizare cu privire la domeniul complex al energiei, în rândul generațiilor tinere.Tema din acest an este "Folosește-ți energia!". Școlile câștigătoare vor primi sponsorizări și echipamente high-tech, iar pentru a participa, profesorii trebuie să formeze și să coordoneze o echipă de maximum 5 elevi din aceeași etapă de studiu (gimnaziu sau liceu). Proiectele pot fi editate în format electronic sau orice alt format (machetă, aplicații practice, studiu).Concurenții pot găsi kit-ul PlayEnergy 2016, împreună cu toate informațiile privind concursul, înscrierea proiectelor și procesul de jurizare, pe site-ul dedicat: http://playenergy.enel.com.Pentru prima dată, în acest an, concursul este deschis și pentru Cluj Napoca, pe lângă Muntenia Sud, Dobrogea și Banat.Play Energy este programul educațional internațional dezvoltat de Enel în 10 țări în care grupul activează (Brazilia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Italia, Panama, România, Rusia, Uruguay și Spania), dedicat școlilor gimnaziale și liceelor. Proiectul a fost lansat în 2003 cu scopul de a răspândi o cultură a consumului responsabil de energie în rândul tinerei generații. Prin vocația internațională și abordarea educațională jucăușă, PlayEnergy este un proiect unic în România, unde a fost introdus pentru prima dată în anul 2006.