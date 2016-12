Firmele din Israel caută muncitori români

1

Sa facem tara pentru altii

O tara infiintata mai acu' este in masura sa plateasca straini pentru constructii.Romania veche se autodistruge,este tradata si batjocorita chiar de romani.Muncitorii sunt buni,la fel si altii care ttraiesc din munca. Cine oare este de vina ca nu suntem noi cei care am invita muncitori sa-i si platim omeneste? Pai se stie cine e de vina,si nu face nimeni nimic. Romania va muri lent,urat ,dureros. Molti romani vor fi prin lume,asa cum au fost evreii,insa nu vor mai visa la o tara ,pentru ca nu sunt in stare sa o pastreze,sa o fereasca de proprii demolatori,vanzatori,tradatori.