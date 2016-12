Firme debranşate de RAJA pentru datorii la apă

Firme debranșate de RAJA pentru datorii la apă

Pentru perioada 12 - 16 decembrie, 19 agenți economici din Constanța sunt avizați pentru debranșare din cauza datoriilor de 13.954,3 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Pe lista datornicilor se află S.C. Bonus Caffe S.R.L., S.C. Cossim Invest S.R.L., S.C. Caraman S.R.L., S.C. RCS&RDS S.R.L., S.C. Come In LTD, S.C. Noul Orizon S.R.L., S.C. Ametist Center S.R.L., S.C. Calypso Auto Service S.R.L., S.C. Noa-Ozzy S.R.L., S.C. Iortasi Trading S.R.L., S.C. Angel Nights Star S.R.L., S.C. Group Auto-Top Silv S.R.L., S.C. Sikora S.R.L., S.C. Iuka Mobili S.R.L., S.C. Eclissis S.R.L., S.C.Electromontaj S.A., S.C. Marena Trading 2001 S.A., S.C. Vip Com S.R.L..