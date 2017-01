Firma de salubrizare din Costineşti, acuzată că extermină animalele fără stăpân

Firma de salubrizare din Costinești, acuzată că extermină animalele fără stăpân

Localnicii din Costinești acuză firma de salubrizare a orașului că extermină animalele fără stăpân otrăvindu-le. Ieri, pe adresa redacției, o persoană, care s-a prezentat drept „localnic din Costinești”, ne-a semnalat faptul că „luni dimineață (n.r. 22 februarie), firma de salubrizare a orașului a aruncat pe străzi salam otrăvit pentru a omorî câinii. Au murit multe animale fără stăpân, dar și animale (câini și pisici) care erau ale localnicilor”. Pentru a-și întări cuvintele, localnicul ne-a trimis mai multe fotografii cu cadavre de câini și pisici, zăcând pe stradă și pe spațiile verzi. „Specific că nu este prima oară când se procedează astfel, ci periodic. Mie mi-au otrăvit foarte mulți câini de care aveam grijă, plus câteva pisici, unele de rasă. Colac peste pupăză, nici nu vin să strângă cadavrele. Azi e joi (n.r. ieri, 25 februarie) și animalele sunt înșirate pe stradă”, a mai spus localnicul. Contactat telefonic, viceprimarul din Costinești, Marin Băduică, ne-a spus că nu are cunoștință de o asemenea acțiune a firmei de salubrizare a orașului. „Nu știu nimic și nu am luat nicio inițiativă în acest sens. Cât despre firma respectivă, nu cred că este îndreptățită să facă lucrul acesta. Mă voi interesa și voi afla ce s-a întâmplat de fapt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marin Băduică.