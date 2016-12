Firimitura care îi omoară

· Intoleranța la gluten este una dintre bolile cel mai greu de depistatÎncercănați, slăbiți, cu dureri violente de burtă, oboseală, scaune diareice, pierdere în greutate - acesta este tabloul unui bolnav de celiachie. Glutenul este o proteină care se găsește în cereale precum grâul, orzul, secară, ovăz și hibrizii lor. Celiachia este catalogată a fi o boală autoimună deoarece organismul este afectat de propriul sistem imunitar, consumul glutenului provocând leziuni la nivelul intestinului subțire, afectând absorbția normală a nutrienților. Anual, la Constanța sunt depistați 20 de copii cu celiachie, însă în realitate numărul lor este mai mare deoarece părinții ajung de multe ori pentru investigații fie la București, fie în străinătate. Cum statul nu vine în întâmpinarea problemelor acestor copii, părinții nu-i mai înregistrează.Mami, mami.... mă doare burta!Sunt copii în Constanța care la vârsta de trei ani și jumătate se tăvălesc pe jos de durere de burtă. Ingerarea unei firimituri de pâine îi doboară, îi pune la pământ. Durerile de burtă sunt așa de violente încât cu greu rezistă să-și continue activitatea. „Mami, mami, mă doare burtica! Spune-i lui Dumnezeu să-mi ia buba din burtică!”, spunea Anastasia. La doar trei ani, copilul știa că are regim alimentar strict și nu are voie să poftească la produsele cu gluten ale celorlalți copii. Cum nu există tratament medicamentos pentru această boală, părinții nu pot face decât să-și țină copilul în brațe și să se roage la Dumnezeu. În prima fază se roagă să reziste iar mai apoi să nu se mai contamineze. „Singurul remediu este regimul alimentar strict, fără gluten. Copilul va manca totul preparat exclusiv în casă, cu făină și produse fără gluten!”, a declarat mama copilei.Bucătăria va deveni un mic laborator din care grâul, făina din grâu și toate derivatele lui vor „zbura“ direct la coșul de gunoi. Acest ingredient nu va mai exista în bucătărie sau dacă va mai fi se va manipula cu foarte mare grijă din cauză că există risc de contaminare. Nici ustensilele din lemn și nici cele din plastic nu vor mai fi în bucătăria celiacului.Pungile frumos colorate - interziseAnastasia este un copil cu celiachie. Între doi și trei ani acest copil stătea cu burtica lipită de podea de durere. Doctorii își dădeau cu părerea că e slăbită de la enterocolită dar în realitate era vorba de o boală genetică. Cu ajutorul doctorului Adriana Bălașa, medic primar pediatru, supraspecializare în gastroenterologie pediatrică și a medicului primar Adriana Apostol din cadrul Spitalului Județean Constanța, Anastasia a fost diagnosticată la vârsta de trei ani. La doar trei ani, copilul știa că nu are voie să poftească nimic din pungile frumos colorate ale celorlalți copii . Cu toate acestea, povestește mămica fetiței , acest copil e o minune, se trezește cu zâmbetul pe buze, cântă peste zi iar seara la culcare tot fredonând merge. În rugăciunile de seară fetița îl roagă pe Dumnezeu să nu o mai doară burtica.Vizita la doctorul gastroenterolog, obligatorieDepistarea acestei intoleranțe se face greu în România pentru că mulți doctori de familie nu au auzit sau nu cred în această boală, iar drumul pentru părintele care vede că ceva nu e în regulă cu propriul copil poate fi lung și anevoios. Simptomele și ele sunt comune altor boli iar ceața este totală. Sunt copii care la vârsta de 10 ani sunt clienți fideli ai spitalelor an de an. Li se întâmpla să fie internați oficial pentru o cădere de calciu, li se administrează perfuzii iar după o săptămână li se da drumul acasă. Copiii cu greu se repun pe picioare fără măcar să intuiască că adevărata cauză pentru care cad ca secerați este intoleranța la gluten. Pentru evitarea unor astfel de situații doctorii gastroenterologi recomandă mamelor să solicite medicilor de familie trimitere pentru a efectua vizite pe secțiile de gastroenterologie încă de la cele mai mici semne de probleme gastrointestinale. Dr. Adriana Apostol ne-a declarat:„ Boala celiacă se poate declanșa oricând în viață, la persoanele predispuse genetic. Manifestările bolii celiace sunt variate, de cele mai multe ori nespecifice, existând mai multe forme clinice de boală. Manifestările clasice, tipice bolii celiace asociate ca la carte, sunt rar întâlnite. Mulți copii au puține simptome, care pot trece neobservate mult timp. Acestea ar fi explicațiile faptului că boala celiacă se depistează adesea greu.”Ce face statul pentru acești copii? NIMICIntoleranța la gluten ca și intoleranța la lactoză sunt trecute într-o lege în mare grabă fără să se precizeze lucruri esențiale pentruaceste familii. Un regim pentru un copil cu intoleranță la gluten este de trei ori mai scump față de alimentația unui copil fără probleme de sănătate. Faptul că doar un pachet de făină este 25 lei, un banal pachet de biscuiți este de la 10 lei în sus, iar un pachet de spaghete este 11 lei arată cât de costisitor e regimul. Directorul Direcției de Asistență Socială, Petre Dinică, spune că statul ar trebui să asigure pentru aceste familii o alocație: „Din păcate nu există la acest moment un sprijin din partea statului! Și acești copii au dreptul la o dezvoltare normală și trebuie avut grijă ca ei să nu fie condamnați tocmai din cauza faptului că toate alimentele speciale sunt foarte scumpe! “ În mediul rural, micuților li se servește mămăligă și de 7 ori pe săptămână din cauza lipsei posibilităților materiale ale părinților. Copiilor le e foame, dar părinții nu au bani. În Italia, statul, prinintermediul unor rețete, acordă pachete alimentare gratuite constând în făină, dulciuri, paste, la care se adaugă o sumă, stabilită în funcție de zonă, cuprinsă între 100 și 250 euro. La fel și în Malta, Italia, Norvegia, țări unde persoanele cu această intoleranță sunt în număr foarte mare. Această „boală a bogaților“ cum este numită în țările occidentale condamnă zeci de familii la izolare, copiii neputând să ia niciodată masa la restaurant alături de colegi. Acest lucru se întâmplă și la Constanța și în alte județe ale țării pentru că doar un restaurant în capitală are meniu fără gluten. Lipsa de informare în școli, grădinițe reprezintă alte obstacole pentru părinții cu astfel de copii. Fiecare zi e o luptă de supraviețuire într-o epocă în care totul conține gluten. Inclusiv plastilina cu care micuții se joacă în primii ani de viață conține gluten, inclusiv pasta de dinți sau șampoanele. Dacă aveți în familie vreun membru cu astfel de simptome, nu ezitați să vizitați secția de gastroenterologie a oricărui spital din România.