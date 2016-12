Fii #SuperErou la birou! Soluţii performante pentru problemele informatice

Fii #SuperErou la birou! Soluții performante pentru problemele informatice

Zenith Conference & Spa din stațiunea Mamaia a găzduit, ieri, cel mai important eveniment IT din Constanța. În cadrul unui concept unic IT pe piața constănțeană, specialiștii din domeniu au avut ocazia de a afla cele mai noi tendințe din domeniul securității și tehnologiei informației.Evenimentul a fost organizat de Crucial Systems & Services, una dintre cele mai de succes companii de IT din zonă.Specialiștii prezenți la eveniment au avut ocazia să vadă la lucru soluții performante și să afle de la experți cum pot crește nivelul de securitate și productivitate al organizației. Mai mult, ei au putut testa aplicațiile cheie ale celor mai cunoscuți furnizori globali, pentru a identifica dacă sunt potrivite cu cerințele dumneavoastră.„Este vorba despre un eveniment în care noi, ca și integrator de sisteme, am chemat o parte din partenerii noștri să prezinte câteva din soluțiile cu care se rezolvă o mare parte din problemele de securitate din companii.Fiecare dintre noi trebuie să fie un mic supererou, să facem față avalanșei de informații și să luăm decizii care, cu ajutorul soluțiilor pe care le oferim, pot să facă diferența între a rămâne pe piață și a da faliment”, precizează Cătălin Anghel, director de vânzări la Crucial Systems & Services.Fortinet, Bitdefender, Dell, Lenovo, Fujitsu, HPE ArcSight și GreenDocs au adus la conferința de ieri cele mai noi informații și tehnologii din domeniu, au discutat cu participanții, i-au provocat la concursuri și le-au oferit premii celor mai curajoși. La final, de la întâlnire nu au lipsit nici Superman, nici Batman, care au reamintit cât de important este să apelăm la profesioniști în IT pentru a reuși să facem față provocărilor profesionale de zi cu zi.„În patru ani, estimăm că numărul utilizatorilor de smartphone va ajunge la aproximativ 5,4 miliarde de persoane, cu mult peste cei cu acces la curent electric sau apă curentă. Acest lucru va avea un impact asupra gestionării informației și a securității pe care o avem în companie. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim precauți, trebuie să fim creativi și să folosim resursele și să colaborăm în zona de servicii IT cu firme care sunt lideri în piață, să externalizăm poate, uneori, anumite servicii IT din companie, pentru a putea rămâne competitivi și a face față concurenței globale. Pentru că orice firmă din Constanța competiționează cu orice firmă din lume”, este de părere reprezentantul Crucial Systems. Din păcate, orașul Constanța nu stă foarte bine pe harta IT-ului din România, însă vestea bună este că lucrul acesta se poate schimba.„În zona de servicii, companiile din Constanța au posibilitatea să folosească și să acceseze resursele din toată lumea, prin integratorul de servicii care este Crucial Systems și astfel pot să facă față provocărilor. Împreună putem să implemen-tăm soluții astfel încât să rămânem competitivi și să cucerim și alte piețe pentru că rămânem izolați aici”, completează Cătălin Anghel.Pe piața locală, Crucial Systems & Services oferă serviciul de Helpdesk 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, în limba română, unde problemele de service ale clienților sunt rezolvate de către o echipă de ingineri cu experiență, specializați atât pe asistență hardware, cât și pe asistență software și consultanță IT&C.Pe plan extern, Crucial Systems & Services este distribuitor de soluții pentru protecția informațiilor prin clasificare Titus și Data Loss Prevention Digital Guardian, în Bulgaria și Republica Moldova.