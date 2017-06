Festivalul Vinului din România, adus în magazinul Selgros Constanţa. Înconjurul lumii în peste 100 de soiuri de vin

Festivalul Vinului din România, adus în magazinul Selgros Constanța. Înconjurul lumii în peste 100 de soiuri de vin

30 de producători locali și internaționali au prezentat peste 100 de soiuri de vin atent selecționate pentru industria Horeca. Dobrogea a fost reprezentata de Cramele Sarica Niculițel și Vifrana. Evenimentul s-a bucurat de prezența regelui fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, care a fost însoțit de Liviu Popescu, co-fondator Fratelli și jurat MasterChef, dar și de Marinela Vasilica Ardelean, câștigătoare a premiului “Cel mai bun sommelier din Romania”.Selgros este partener oficial al Academiei de fotbal Gheorghe Hagi, începând din luna decembrie 2011. Selgros Cash&Carry SRL este o societate a grupului TransGourmet, controlat astăzi integral de compania Coop Elveția și a intrat pe piața românească în anul 2001, prin deschiderea primului magazin în Brașov, unde se află și sediul administrației centrale. Rețeaua Selgros s-a extins apoi an de an, in prezent având 21 magazine în toată țara, din care două la Constanța.