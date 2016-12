Feriţi-vă de taximetriştii pirat!

Feriți-vă de taximetriștii pirat!

r Dacă ați căzut victima unei înșelătorii, chemați Poliția!Atenție în ce taxi vă urcați și întrebați imediat șoferul ce tarif are, căci riscați să vă treziți că plătiți o cursă de trei-patru ori mai mult decât face. Se pare că în Constanța încă mai circulă taximetriști pirat, care practică tarife exorbitante și, cu zâmbetul pe buze, și cu o chitanță în mână aproape că își jefuiesc călătorii.Asta a pățit o constănțeancă zilele trecute, atunci când a luat un taxi din parcarea de la Kaufland și până în cartierul Coiciu a avut de plătit 27,78 de lei. Practic, femeia a mers, după cum apare și pe bonul înmânat de taximetrist, 3,414 km. Tariful practicat de taximetrist era de 7,90 de lei per kilometru și 79 de lei pentru ora de staționare.„Am plecat de la supermarket împreună cu fiul meu. Ne-am uitat să vedem ce fel de taxi este, dar totul părea în regulă. Ceasul era montat foarte jos, greu accesibil, nu puteam vedea cât indică. Când am ajuns acasă, ne-a spus că trebuie să plătim 27,78 de lei. De obicei pentru această cursă nu plăteam mai mult de 7 - 8 lei. Mi-a spus că el are un tarif mai mare, de 7,9 lei pentru un kilometru. Însă acest lucru nu era afișat nicăieri. Este clar, a fost vina noastră, pentru că nu am căscat gura. Dar nu vreau să mai pățească altcineva așa ceva”, ne-a spus Adriana Seceleanu, din Constanța.CT 33 VIO are un tarif de 7,9 lei per kilometruTaximetriștii puși pe „mica ciupeală” își aleg „victimele” mai ales din parcările supermarketurilor sau din fața Gării. Stau la pândă și mizează pe neatenția și buna credință a oamenilor. Odată urcat în taxi, clientul este prins în capcană și până la destinație nici nu va bănui ce îl așteaptă. Femeia a rămas cu paguba în buzunar, dar a depus plângeri și la Comisariatul Județean pentru Protecția Consu-matorilor și la Poliția Locală. De acolo a aflat că așa zisul taximetrist, Viorel Mocanu, nu mai posedă licență de câțiva ani și că este binecunoscut pentru înșelă-toriile practicate.„Taxiul era galben și are numărul de înmatriculare CT 33 VIO. Oamenii trebuie să fie atenți la număr, căci nu scrie pe nicăieri ce tarif practică”, a mai spus Adriana Seceleanu.Căutați plăcuța de pe portieră cu numărul de autorizațieȘeful Serviciului de Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța, Liviu Pătrașcu, a confirmat că pe străzile municipiului circulă taxiuri pirat.„În cursul zilei de astăzi (n.r. ieri - 14 mai), am avut o ședință la Poliția Locală în care s-a discutat și problema acestor taximetriști pirat. Vom face o listă cu aceștia, pentru că ei sunt destul de cunoscuți pe traseu și mai avem și plângerile din partea oamenilor și îi vom da pe mâna Poliției Locale, să-i aibă în vedere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liviu Pătrașcu.Acesta recomandă constănțenilor să fie foarte atenți atunci când se urcă într-un taxi pe stradă, fără comandă.„Oamenii trebuie să se uite pe portiera taxiului dacă are plăcuța cu numărul de autorizație. Toate taxiurile autorizate au această plăcuță. Apoi trebuie să se uite obligatoriu la tariful per kilometru afișat sau să întrebe șoferul, dacă nu este afișat. În cazul în care au fost deja păcăliți, pot chiar să solicite un echipaj de poliție. Sub diferite pretexte, îl pot reține pe șofer pe loc, spunându-i că merg să aducă banii din casă, de exemplu, și, între timp, să cheme un echipaj de poliție”, ne sfătuiește șeful din Primăria Constanța.