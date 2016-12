Fenomene meteo extreme şi tornade! Cum va fi vremea vara aceasta, la Constanţa

Fenomene meteo extreme și tornade! Cum va fi vremea vara aceasta, la Constanța

„Fenomenele extreme se vor manifesta din ce în ce mai violent și vor fi mai dese!”, spune directorul Centrului de Meteorologie DobrogeaVremea este din ce în ce mai ciudată. După o toamnă ploioasă, o iarnă blândă, dar cu un cod roșu de viscol în premieră, primăvara s-a dovedit, la Constanța, capri-cioasă și destul de rece. A plouat des și norii și-au făcut de cap.În timp ce precipitațiile sunt mană cerească pentru agricultură, agenții economici din turism se uită îngrijorați pe prognoze. Meteorologii ne asigură însă că vom avea o vară normală, chiar dacă este posibil ca să mai apară și fenomene meteorologice extreme. Deocamdată, până spre sfârșitul săptămânii, vom avea zile însorite și fără precipitații. Temperaturile încep să crească, dar, de vineri, apar câteva semne de instabilitate și chiar precipitații. „Pentru săptămâna viitoare se anunță o probabilitate de ploi în fiecare zi. Vom avea și perioade cu soare, dimineți cu soare și după-amiezi cu averse. Concomitent însă cu această instabilitate vor crește și temperaturile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Dumitru Marius Coțofan. Potrivit acestuia, valorile termice minime se vor situa între 10 și 14 grade Celsius, iar cele maxime între 20 și 22 de grade. Ulterior, tendința este de încălzire atât la Constanța, cât și în restul Dobrogei.Fenomene extreme, violente și chiar tornadeDacă în luna mai avem valori termice normale pentru această perioadă a anului, din iunie temperaturile vor crește simțitor și, conform prognozei, se vor situa peste cele normale, cu medii de peste 19 - 21 de grade Celsius. În același timp, precipitațiile vor scădea și vor fi sub valorile medii anuale de 30 - 60 de litri. Și în iulie se așteaptă valori ridicate, cu medii peste 21, 22 de grade, cât este normal, și precipitații sub 25 - 55 de litri.Meteorologii nu exclud nici apariția unor situații ciudate, așa cum am avut din ce în ce mai des în ultima vreme. „Fenomenele extreme se vor manifesta din ce în ce mai violent. Raportările internaționale prevăd că fenomenele meteo-rologice vor avea o manifestare din ce în ce mai puternică și vor apărea din ce în ce mai mult. Vom avea cantități mari de precipitații într-un timp foarte scurt, urmate de perioade de secetă. De asemenea, vom avea și temperaturi extreme, mult peste valorile normale. Asta înseamnă lipsa precipitațiilor și secetă. Poate să fie și o săptămână de secetă, cu temperaturi caniculare, după care o zi sau două de ploi sau să plouă într-o zi foarte tare, ceea ce însă nu rezolvă problema secetei. De asemenea, din cauza diferențelor de temperatură, este posibil să apară, din ce în ce mai des și aceste trombe, așa zise tornade. Acestea sunt destul de puțin cunoscute la noi în regiune, tocmai de aceea am început să ne documentăm și să le studiem îndeaproape”, a explicat directorul Cen-trului de Meteorologie Dobrogea.Semne bune pentru agriculturăDacă pentru turism ploile nu au fost foarte benefice, pentru agricultură au făcut minuni.„Culturile arată extraordinar. Grâul are o densitate cum nu a avut niciodată în Dobrogea, atât datorită ploilor din ultimul timp, dar și a rezervei de apă din sol de astă toamnă. Sunt premise pentru culturi și recolte foarte bune. Am avut trei luni, ianuarie, februarie, martie, cu temperaturi peste mediile climatologice. Vremea a favorizat însămânțarea culturilor și dezvoltarea lor. Fazele sunt avansate cu aproximativ două săptămâni”, ne-a spus încrezător Marius Coțofan.