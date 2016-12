Faţa urâtă a litoralului. Să facem bani mulţi din toate mizeriile!

Razie de amploare în cluburile și terasele din Mamaia

Fața urâtă a litoralului. Să facem bani mulți din toate mizeriile!

Așa am aflat că în cluburile de fițe se servește mâncare expirată și stricată, la terasele de pe faleză bucătăriile sunt mizerabile, iar în hoteluri igiena lasă de dorit. Au fost aplicate amenzi de peste 102.000 lei, au fost închise temporar terasele și au fost dispuse numeroase măsuri de remediere a deficiențelor. La controale, au participat și reprezentanți ai Autorității Naționale de Turism. Astfel, la Crazy Beach, în Mamaia, comisarii au găsit produse și ingrediente care nu erau depozitate corespunzător, meniuri incomplete, nefiind specificată cantitatea netă a produselor, precum și lipsa informării consumatorilor cu privire la ingredientele cu potențial alergen. A fost aplicată o amendă de 8.000 de lei și s-a dispus remedierea deficiențelor constatate. La Club Restaurant Amos, tot în zona de nord a stațiunii Mamaia, listele de meniu nu conțineau informații despre ingredientele cu potențial alergen. Amenda a fost de 3.000 de lei.La Club Fratelli, produsele alimentare erau depozitate necorespunzător și a fost aplicată o amendă de 5.000 de lei, iar respectivele produse au fost oprite definitiv de la comercializare. La Restaurantul La mama, s-a constatat lipsa informațiilor cu privire la ingredientele cu potențial alergen din listele de meniu. A fost aplicată o amendă de 5.000 de lei și s-a dispus remedierea deficiențelor.Cele mai grave abateri au fost depistate la Clubul Eggo, unde, în bucătărie, au fost găsite produse alimentare fără elemente de caracterizare și identificare, neștiind astfel dacă sunt sau nu expirate, putând pune în pericol sănătatea consumatorilor. Astfel, clienții urmau să primească piept de curcan fără elemente de identificare, scoici cu miros nespecific, creveți cu miros necorespunzător, ouă sparte cu miros de alterat. A fost aplicată o amendă de 10.000 de lei și s-a dispus măsura de retragere din circuitul consumului uman a produselor respective.În bucătăriile teraselor, situația a fost la fel de gravă. La terasa „Bunătățuri și plăcinte”, la prepararea produselor erau utilizate materii prime cu miros necorespunzător, de fermentat, aluaturi vechi, uscate pe margini. Au fost găsite produse expirate și produse fără elemente de caracterizare și identificare, fără a putea stabili data de preparare. A fost aplicată o amendă de 16.500 de lei, iar produsele respective au fost retrase din circuitul consumului uman. De asemenea, a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciului de alimentație publică, până la remedierea deficiențelor constatate. În plus, pentru nerespectarea condițiilor igienico-sanitare din unitate, au fost informate DSVSA și DSP Constanța.La terasa Iancu, meniurile nu conțineau informații despre cantitatea netă a preparatelor și nici despre ingredientele alergene folosite. Amenda a fost de 5.000 de lei și s-a dispus măsura remedierii deficiențelor constatate. La terasa „Casa românească”, nu erau respectate condițiile de depozitare pentru sosuri, maioneză și ketchup și unele produse alimentare nu aveau etichete. A fost aplicat un avertisment și s-a dispus măsura remedierii deficiențelor constatate.La restaurantul „Terasa țărănească”, comisarii au găsit cârnați și smântână expirate, produse alimentare fără elemente de caracterizare și identificare, fără a se putea stabili data durabilității minimale sau data limită de consum, condițiile de depozitate recomandate de producător și coordonatele acestuia, putând pune în pericol sănătatea consumatorilor. Este vorba despre mici și carne fiartă și congelată. De asemenea, în listele de meniu nu erau trecute ingredientele cu potențial alergen. A fost aplicată o amendă de 10.000 de lei, precum și măsura retragerii din circuitul consumului uman a produselor găsite cu deficiențe. În plus, co-misarii au dispus măsura de oprire temporară a prestării serviciului de ali-mentație publică până la remedierea deficiențelor constatate.La terasa „Il Calcio”, au fost găsite calamar, sos de paste, sos de pizza pentru care nu se putea preciza data durabilității minimale sau data limită de consum, condițiile de depozitare și coordonatele operatorului economic. Iar listele de meniu nu informau consumatorii asupra ingredientelor cu potențial alergen din listele de meniu. A fost aplicată o amendă de 5.000 de lei, precum și măsura retragerii produselor din circuitul consumului uman.Nici la cazare nu stau prea bine operatorii economici de pe litoral. Au fost găsite nereguli importante, care puneau în pericol sănătatea și chiar viața turiștilor. La hotelul Slatina, din stațiunea Neptun, în dușurile camerelor, gresia era spartă, desprinsă și cu bucăți lipsă, lucru care putea duce la accidentarea celor cazați acolo. Pernele din dotarea hotelului erau pătate și neigienizare, geamul exterior al casei scării între etajele unu și doi era crăpat pe o suprafață mare.De asemenea, în blocul alimentar al restaurantului Craiova, au fost găsite produse din porc congelate, fără a avea elemente de identificare și caracterizare. În total, a fost aplicată o amendă de 15.000 de lei, iar pentru camerele care prezentau deficiențe a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor de cazare până la remedierea acestora.v v v„ANPC recomandă turiștilor în această perioadă aglomerată de vacanță să fie atenți atât la calitatea produselor alimentare sau nealimentare achiziționate, cât și la cea a serviciilor. Operatorii economici trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să fie conștienți de faptul că nerespectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor, punerea în pericol a sănătății sau vieții acestora se sancționează conform legii”, a declarat Paul Anghel, directorul general al ANPC.