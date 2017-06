FARUL Constanţa, TRIST şi SINGUR! De ce nu e "asaltat" de turişti, de ce nu face bani?

FARUL Constanța, TRIST și SINGUR! De ce nu e "asaltat" de turiști, de ce nu face bani?

În ediția de astăzi, am să mă refer la un alt obiectiv al Constanței care, cel puțin din punctul meu de vedere, ar putea genera încasări consistente. Este vorba despre celebrul Far al Constanța.Amplasat în zona de sud a orașului, undeva între Gara CFR și ieșirea spre Mangalia, Farul are o înălțime de aproximativ 60 de metri și oferă o imagine de ansamblu superbă celor care au privilegiul de a-i urca cele peste 200 de trepte, pentru a ajunge în „camera de gardă”. Din păcate, Farul duce lipsă de vizitatori, nefiind inclus în niciun circuit turistic.Din informațiile vehiculate în media, Farul Constanța se află în administrarea Direcției Hidrografice (DH) Maritime, iar ultimele reparații capitale au fost efectuate în urmă cu 12 ani. A fost o construcție extrem de utilă marinarilor, la orientare, oferind un punct de reper foarte important. Tehnologia din ziua de astăzi i-a anulat, practic, utilitatea, dar asta nu înseamnă să-l „pensionăm”.Din contră, cred că Farul, la fel ca și „Delfinul”, obiective pe care doar în Constanța le poți întâlni, pot genera venituri importante pentru comunitate. De ce oare nu-i „asaltat” de turiști? De ce nu roiesc autocarele? Nu aș putea să vă răspund, la ora actuală, la această întrebare. Dar vom căuta răspunsuri și le vom publica, într-o ediție viitoare.Pe de o parte, ne plângem că a noastră Constanță nu are simboluri. Pe de altă parte, nu facem nimic pentru a pune în valoare obiectivele de mare preț ale orașului.În sprijinul celor afirmate mai sus, vin cu un exemplu concret. Ce-i drept, nu e far, ci un monument la fel de înalt, o columnă ridicată în cinstea lui Cristopher Columb, amplasată în Barcelona, în zona portului turistic, la capătul celebrului bulevard La Rambla. Fac spaniolii bani non-stop, pentru că monumentul, care oferă la rându-i o priveliște superbă spre Mediterana, este deschis turiștilor. Poți urca pe scări sau cu liftul, depinde de bugetul pe care în aloci.Acesta este doar un singur exemplu. De ce alții pot face anumite lucruri, iar noi nu, e greu de priceput. Cred că e o chestiune pur de inițiativă, de gospodărire, la care suntem mult în urma Vestului.