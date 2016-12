Farmaciştii constănţeni se tem că nu le vor fi decontate medicamentele gratuite şi compensate

Farmaciștii constănțeni se tem că nu le vor fi decontate medicamentele gratuite și compensate

Noul Contract - cadru dă liber la medicamente gratuite și compensate, care vor putea fi achiziționate în orice zi a lunii, urmând ca farmaciștilor să le fie decontată ulterior contravaloarea produselor. Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din Constanța sunt însă îngrijorați că nu vor exista fonduri suficiente pentru acoperirea rețetelor prescrise. Contractul-cadru pe 2009 nu a fost încă semnat. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le-au dat termen furnizorilor de servicii medicale până pe 14 aprilie pentru a depune documentațiile necesare. Cu toate acestea, farmaciștii se arată alarmați de o parte din prevederile contractuale, considerând că îi defavorizează. „Casa de Asigurări de Sănătate va deconta rețetele compensate și gratuite în limita bugetului aferent lunii respective. Dar dacă noi vindem medicamente, pe baza rețetelor respective, de 1 milion de lei, iar CJAS nu are să ne dea decât 100.000 de lei, ce se va întâmpla? Este un aspect pe care dorim să-l lămurim. Reprezentanții Colegiului Național al Farmaciștilor au ridicat deja problema în momentul discutării proiectului normelor metodologice, dar nu s-a modificat nimic”, ne-a declarat Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța. Concret, articolul 11 din normele metodologice de aplicare a Contractului - cadru stipulează: „Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea medicamentelor (…) eliberate de farmaciile cu care se află în relație contractuală, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinație se repartizează în mod egal la farmacii, stabilindu-se o valoare orientativă a actelor adiționale, defalcată pe trimestre și luni”. Bolnavii au de câștigat Președintele Colegiului Farmaciștilor consideră că, urmare a stipulării respective, vor avea de suferit cu precădere unitățile farmaceutice din mediul rural; adaosul comercial impus farmaciștilor este de 12%, sumă insuficientă pentru a le asigura supraviețuirea. Mai mult, există tendința ca medicamentele compensate și gratuite să fie achiziționate din apropierea cabinetului medical unde au fost prescrise sau din unitățile din zonele centrale ale orașelor. Prevederea dezavantajează farmaciile din punct de vedere financiar și pentru că numărul contribuabililor la asigurările de sănătate a început să scadă - condiții în care se poate ajunge și în situația scăderii sumelor strânse la nivelul CJAS pentru decontarea serviciilor medicale și a medicamentelor. Pe de altă parte, stipulările din normele metodologice sunt în avantajul bolnavilor - după cum au arătat farmaciștii -, căci nu vor mai fi condiționați să aștepte luna următoare pentru ca farmaciile să aibă din nou plafon pentru eliberarea medicamentelor care le sunt necesare. CJAS susține că nu sunt motive de îngrijorare Conducerea CJAS Constanța ne-a declarat că noul Contract - cadru nu a fost pus încă în aplicare pentru a fi făcute previziuni dacă vor fi sau nu fonduri suficiente pentru decontarea produselor farmaceutice eliberate gratuit sau compensate. Cu toate acestea, dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS Constanța a subliniat că trebuie să se țină cont de faptul că la ora actuală instituția nu are datorii către niciunul dintre furnizorii de servicii medicale. „Nu avem nicio restanță și nu înțeleg de unde atâta pesimism. Ne-am achitat obligațiile contractuale până în prezent și la fel se va întâmpla și pe viitor”, a afirmat Mocanu. Cât privește bugetul de care dispune instituția sanitară, deși începutul de an a fost mai „sărac” - pe primul trimestru s-au strâns doar 78 de milioane de lei de la contribuabilii din județul Constanța - reprezentanții CJAS sunt de părere că situația se va redresa în ultimele trimestre ale lui 2009, dat fiind că în județ este o activitate pre-ponderent turistică.