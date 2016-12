Farmaciştii constănţeni nu mai au bani pentru a se aproviziona cu medicamente

Veste tristă pentru bolnavi:

Farmaciștii constănțeni nu mai au bani pentru a se aproviziona cu medicamente

Bolnavii constănțeni sunt nevoiți să ia la rând farmaciile, în căutarea medicamentelor prescrise pe rețete și, în multe cazuri, scot bani din buzunar pentru a lua produsele care ar trebui să fie gratuite sau compensate. S-a ajuns în această situație, spun atât reprezentanții Colegiului Farmaciștilor, cât și cei ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, din cauza lipsei fondurilor. Ba mai mult, în perioada următoare, bolnavii ar putea avea neplăcuta surpriză să constante că în nicio farmacie nu vor mai găsi medicamentele atât de necesare. Pe 24 iunie, conducerea CJAS Constanța a transmis o adresă Colegiului Farmaciștilor prin care anunța că fondurile alocate asigurării medicamentelor gratuite și compensate au fost epuizate. „Prin adresa 5811/24.07.2010 am fost anunțați de CJAS Constanța că nu-și mai asumă responsabilitatea pentru rețetele eliberate pentru medicamentele cu și fără contribuție personală decât după ce vor fi suplimentate fondurile pentru plata lor. Altfel spus, CJAS se spală pe mâini și ne anunță că nu vor mai accepta facturile pentru rețete decât după ce vor avea fonduri”, ne-a declarat Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor. CJAS nu mai are fonduri pentru decontarea rețetelor gratuite În prezent, farmaciile sunt în postura de a datora sume colosale furnizorilor de produse far-maceutice, pentru că banii de la CJAS au sosit cu întârziere. „Abia luna aceasta ne-au plătit facturile pentru luna octombrie. Legea prevede că plățile trebuie făcute la șase luni, dar banii i-am primit, de fapt, după nouă luni! În aceste condiții, distribuitorii nu mai vor să furnizeze medicamente sau dau farmaciile în judecată”, a adăugat Vasile Rizea. Pentru a nu mai crește datoriile, farmaciștii nu-și mai fac stocuri de medicamente, precum în lunile trecute, și preferă să solicite distribuitorilor doar câteva cutii din fiecare produs. În consecință, bolnavii ajung să se plimbe de la o unitate la alta, pentru o singură rețetă. La fel procedează și dacă au nevoie de medicamente compensate sau gratuite - potrivit lui Vasile Rizea, până când va anunța CJAS că are fonduri pentru decontarea rețetelor, rămâne la latitudinea fiecărui farmacist dacă va elibera sau nu astfel de medicamente, dacă își va permite sau nu să se îndatoreze mai mult către furnizori. „Data trecută, în luna mai, când am primit o adresă similară și am hotărât într-o ședință a Colegiului Farmaciștilor să nu mai eliberăm rețete compensate și gratuite, am fost anunțați de CJAS că au primit o suplimentare de 500 de milioane de lei. Banii au ajuns însă doar pentru o lună, iar acum ne aflăm în aceeași situație”, a adăugat reprezentantul farmaciștilor. Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al CJAS ne-a declarat că instituția constănțeană a început deja demersurile pentru remedierea situației. „A fost trimisă o adresă către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și este așteptată o suplimentare de fonduri”, a afirmat purtătorul de cuvânt. Până când va fi alocată finanțarea, fie printr-o rectificare bugetară, fie printr-o altă metodă, CJAS Constanța va mai putea plăti, în jur de 20 iulie, o singură tranșă de bani farmaciilor, pentru consumul de medicamente din luna noiembrie 2009. După această dată, sunt așteptate alte fonduri, iar bolnavii nu pot decât să spere că vor avea bani suficienți pentru a-și cumpăra medicamentele pe care le primeau gratuit. Diabeticii nu mai găsesc teste pentru monitorizarea glicemiei Bolnavii de diabet au deja de suferit din cauza acestor neajunsuri financiare. Mămica unui băiețel diagnosticat cu diabet ne-a semnalat că de peste două săptămâni nu se mai găsesc, în nicio farmacie, teste de auto-monitorizare a glicemiei gratuite. Aceste teste sunt obligatorii în terapia diabetului, trebuind efectuate înainte de administrarea insulinei. Copiilor ar trebui să le fie monitorizată glicemia de trei sau patru ori pe zi, în vreme ce adulților cel puțin o dată. Potrivit legislației, respectivele teste de auto-monitorizare, ca și insulina, trebuie eliberate în mod gratuit pacienților. Puținele farmacii care le mai au în stoc le dau însă pacienților doar contracost. „Trebuie să plătim, lunar, aproximativ 400 de lei pentru testele de monitorizare care sunt esențiale pentru a urma un tratament corect”, ne-a spus mămica îngrijorată că nu va putea asigura terapia necesară micuțului bolnav.