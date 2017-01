Farmacii cu program non-stop

În județul Constanța funcționează nouă farmacii care au program non stop. Constănțenii pot cumpăra medicamente la orice zi oră din zi și din noapte de la farmacia „Sensiblu 1”, situată pe bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 43, și Sensiblu 2, de pe bulevardul Tomis nr. 146. Alte farmacii deschise non-stop sunt: „Eurosantis Dumifarm”, situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 49, lângă pasajul pietonal, „Eurosantis Santis”, cu sediul pe bulevardul Tomis nr. 147, „Eurosantis Euro”, situată pe strada Ecaterina Varga nr. 56. De asemenea, unitatea „Eurosantis - Farmacris”, de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 107, are program 24 de ore din 24, precum și „Eurosantis Tic Tac”, situată pe strada Cișmelei, nr. 16, Help Net 22, de pe bulevardul Tomis, nr. 314, Hipocrat Plus, strada Caraiman, nr. 1 - 4, Farm Mond Plus, situată pe bulevardul Tomis nr. 213. În Medgidia, unitatea Farm Mond, situată pe strada Republicii nr. 86, este deschisă în regim non-stop, iar în Mangalia farmacia „Sensiblu” este deschisă la orice oră din zi și din noapte.