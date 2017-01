Farmacia spitalului este goală

Spitalul Județean Constanța, asemenea unităților similare din țară, nu mai are medicamente și materiale sanitare. Situația a fost semnalată de conducerea spitalului încă de la începutul lunii, de când stocurile au început să se subțieze simțitor, iar reprezentanții unității nu au putut să le înlocuiască. În prezent, situația este disperată. Pacienții sunt nevoiți să cumpere toate substanțele farmaceutice. Astfel, un bolnav de meningită, internat de câteva zile, plătește 700 de lei pe zi pentru medicamentele de care are nevoie. În farmacia spitalului nu se mai găsesc de mult. În aceeași situație vor ajunge, cât de curând și pacienții cu stări septice, căci substanțele farmaceutice necesare pentru tratarea lor mai ajung pentru o zi sau două. La fel de dramatică este situația și în sălile de operație, a subliniat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al spitalului. Intervențiile chirurgicale sunt realizate cu anestezicele care mai sunt în aparatele din săli de operație, care vor mai ajunge pentru maxim o săptămână. „Casa Județeană de Asigurări de Sănătate avea să ne mai dea 2,4 milioane de lei, din care am primit, săptămâna aceasta, 1,2 milioane de lei, pentru serviciile din aprilie. Din acești bani au trimis comenzi către furnizorii de medicamente și materiale sanitare, dar sunt suficienți pentru o treime din ce am avea nevoie. Comenzile vor ajunge în aproximativ zece zile”, a arătat medicul.