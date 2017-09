Fără telefoane mobile în şcoli! Elevii acuză că li se încalcă dreptul la "proprietatea privată"

2

gresit, dragi elevi!

vi se incalca dreptul la proprietate privata atunci cand vi se iau aparatele definitiv sau ceva de genul asta. Daca puneti hainele in cuier, este afectat dreptul vostru de proprietari? Ei, asta e: clasa trebuie sa detina un "cuier" pentru telefoanele mobile etc. In pauza inchideti aparatul, il puneti in cutiuta rezervata fiecarui elev, incuiati si pastrati cheia. La sfarsitul orei recuperati odorul si vedeti cine v-a sunat, daca... Cine nu vrea asa ceva, poate sa mearga la scoli private, unde sa li se permita sa tina aparatul deschis, linga ei, toata ora. Sa nu fiti concentrati la lectii etc. Mai cereti parintilor sa fure, sa ia mita etc., sa puteti merge la privati... Ce e aia scoala publica, fara smecherii electronice la ore?....