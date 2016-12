Fără niciun venit, dar cu vilă şi limuzină în faţa casei!

Fără niciun venit, dar cu vilă și limuzină în fața casei!

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, a spus tare și răspicat, zilele trecute, ceea ce noi vedem în fiecare zi în jurul nostru. Oameni care trăiesc fără să muncească, o duc bine mersi din banii pe care îi primesc de la stat. Fie că sunt pentru ajutor social, fie că sunt pentru ajutorul de încălzire, fie pentru alte așa zise „drepturi”, orice vine de la stat e bine primit. Și oricum românul a trăit dintot-deauna cu crezul că statul trebuie șuntat cât mai mult posibil, că trebuie muls, că și-așa plătim multe taxe și impozite. Așa se face că aproximativ opt milioane de locuitori ai României beneficiază de diferite ajutoare sociale. Mai grav este că banii ajung, din păcate, tot la cei descurcăreți și nu la cei care au nevoie cu adevărat de ei. În județul Constanța, la finele anului 2010 erau aproape 6.000 de beneficiari. După analiza dosarelor au mai rămas doar jumătate. 27 de „asistați“ trebuie să dea banii înapoi„La data de 31 iulie avem 3.414 de beneficiari în plată. În urma verificărilor a fost retras sprijinul financiar la 27 de persoane. Acestea trebuie acum să înapoieze ajutoarele primite pe nedrept, suma totală datorată fiind de 6.834 de lei. Dosarele au fost întocmite fără respectarea prevederilor legale. De asemenea, opt dosare au fost respinse de la soluționare și trimise înapoi la primăriile de care aparțin solicitanții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Agenției Județene pentru Prestații Sociale, Laura Constandin.„Curățenie prin dosare!“Practic, în județul Constanța, în ultimele luni s-a înjumătățit numărul beneficiarilor de ajutoare sociale. „Aceasta este situația la momentul actual, dar a fost mult mai gravă la începutul anului. De exemplu, în decembrie și ianuarie erau în plată 5.700 - 5.800. Scăderea numărului s-a datorat faptului că în perioada verii beneficiarii de ajutor social își mai găsesc de lucru, dar mai ales în urma curățeniei prin dosare. Foarte multe au fost date înapoi pentru că nu îndeplineau prevederile legale și închise cu nesoluționare”, a mai precizat Laura Constandin. Potrivit acesteia, cele mai multe dosare se regăsesc în municipiul Constanța, dar și în Hârșova și Medgidia. „Raportat la numărul de locuitori, Hârșova stă cel mai prost. Dar acolo oamenii sunt în-tr-adevăr săraci. S-au verificat și reverificat dosarele lor și sunt în-dreptățiți să primească ajutoarele. În municipiul Constanța avem aproximativ 380 de dosare, iar în Hârșova tot cam atât. În Medgidia sunt peste 200", a mai precizat directorul AJPS.Asistență medicală gratuităȘi primarul din Hârșova recunoaște că se dau foarte multe aju-toare, multe dintre ele nemeritate. „Când am venit la conducerea Primăriei am găsit aproximativ 500 de dosare. Mergând pe linia reducerilor am reușit să înjumătățim numărul beneficiarilor. Am tăiat de la cei care au limuzine și vile. Electoral nu dă prea bine, pentru că persoanele respective au influență în rândul etniei lor, dar mai bine așa decât să se risipească banii. Sunt de acord să se limiteze ajutoarele sociale pentru că ele încurajează nemunca, dar nimeni nu are curajul să taie drastic. Mulți declară că nu au niciun venit, dar o duc foarte bine în castele și au parc auto în fața vilei. Ei nu plătesc niciodată nimic. Poate că nici banii ăștia nu contează prea mult pentru ei, dar pentru că au ajutor social beneficiază și de asistență medicală gratuită”, a explicat Tudorel Nădrag, primarul din Hârșova.„La muncă, nu la întins mâna!“ Împotriva sprijinului financiar din partea statului este și primarul Costineștiului. Traian Cristea susține că nu a dat niciodată ajutoare sociale în comuna sa. „Sunt destule locuri de muncă în stațiune așa că i-am trimis la treabă, nu la întins mâna. M-au înjurat la început, dar le-a trecut supărarea. Când ești într-o funcție publică, prima mulțumire e înjurătura”, a mai precizat acesta.