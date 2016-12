Fără curent electric

1

Catre Onor SC ENEL Distributie Dobrogea SA

Stimate domnule ENEL,pentru ca eu nu inteleg de ce am ramas aseara pe intuneric si cu sapunul in ochi,am urmatoarea rugaminte:de azi inainte,sa anunti in ziar si strazile unde NU intrerupi furnizarea energiei electrice dar ai planificat sa intrerupi lumina. Va multumesc anticipat.Semneaza al vostru,prieten, client si vesnic dator la voi,domnul Monitor Prajitu Onoare muncii socialiste !