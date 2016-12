Fără coloranţi în pâinea noastră cea de toate zilele

Fără coloranți în pâinea noastră cea de toate zilele

Mulți dintre noi am ales ani la rând pâinea neagră, considerând-o mai naturală și mai sănătoasă. În realitate, însă, nu făceam decât să ne îndopăm cu coloranți de toate soiurile. Numai brutarii știu cu adevărat ce puneau în pâinea contrafăcută, pe care ne-o vindeau fără nicio jenă drept pâine neagră. Practicile au ajuns și la urechile autorităților, care au decis să interzică folosirea coloranților și aditivilor alimentari în compoziția pâinii. Începând de ieri, pâinea și produsele de panificație nu mai pot conține coloranți, cu excepția caramelului. Reglementarea a fost cerută de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și a fost publicată recent în Monitorul Oficial. Astfel, noile prevederi legale spun că pâinea poate fi obținută numai din diferite sortimente de făină, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentarea drojdiei și precopt sau copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe. Conținutul de zahăr în substanță uscată trebuie să fie de maximum 5 la sută din greutate, la fel ca și conținutul de grăsimi. De asemenea, specialitățile de panificație sunt cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele, franzeluțele și împletiturile, care se încadrează în grupa produselor de brutărie, adică cele care au compoziția pâinii, conținând doar făinuri, apă, drojdie, zahăr și grăsimi, și care au o cantitate netă de maximum 150 de grame. Fără îndulcitori, conservanți și coloranți De la 15 ianuarie 2014, aditivii alimentari și auxiliari tehnici folosiți, precum și enzima utilizată pentru produsele de panificație trebuie să îndeplinească prevederile europene. Îndulcitorii, coloranții, conservații, anti-oxidanții, substanțele suport, acidifianții sau corectorii de aciditate, emulsifianții, agenții de întărire sau cei gelatinizanți, agenții de afânare sau de îngroșare sunt astfel considerați aditivi alimentari și nu mai pot fi folosiți în compoziția pâinii. Se pot folosi însă, printre altele, produsele care conțin pectină, ami-donul albit, plasma de sânge, gelatina comestibilă, proteina din lapte și glutenul, etc. Urmează controalele De asemenea, conform noului ordin al ANPC, nu se va admite prezența în compoziția produselor de panificație a coloranților, cu excepția E150 a-d, respectiv zaharuri și melase caramelizate, la pâinea din malț. Actul normativ mai prevede că prețul produselor de panificație neambalate trebuie afișat în lei per bucată și per kilogram. Reprezentații Protecției Consumatorilor se angajează ca să informeze autoritățile responsabile dacă respectă condițiile igienico-sanitare. În ce privește con-ținutul pâinii, în perioada următoare, vor fi efectuate numeroase controale pe piață pentru a vedea dacă brutarii res-pectă sau nu legea.