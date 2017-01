Fără căldură în mai multe cartiere din Constanţa

Fără căldură în mai multe cartiere din Constanța

S.C. RAJA S.A., furnizorul de apa rece, a comunicat intreruperea furnizarii apei reci, in data de 27.12.2016 intre orele 9:00 – 11:00. In aceasta perioada va fi intrerupta furnizarea de energie termica in perimetrul: strada Mircea cel Batran, Smardan, M. Eminescu, Eroilor, Bd. Mamaia. Pentru informatii suplimentare, clientii nostri pot suna la Dispeceratul S.C. RAJA S.A. Constanta, la numarul de telefon 0241.664.444 care functioneaza non stop.