Fără blocuri turn pe falezele din Peninsulă!

constructii fara cap...

degeaba avem inspectia de stat in constructii, degeaba sunt inspectori in cadrul primariei, primesc salar DEGEABA ! Cand se ridica o constructie fara autorizatie, vii, verifici si APLICI LEGEA ! vii zilnic, daca este cazul, iei si ITM cu tine, pt ca in general, se lucreaza si cu oameni fara contract.... pe strada Avram Iancu 57, de cateva luni a rasarit o hidosenie de constructie, cica bloc cu demisol si 4 etaje, plus mansarda... autorizatie nu au, dar deja etajul 2 este la nivelul etajului 4 al blocului de langa el, de f aproape de el... cine, de ce le dau voie sa construiasca asa de aproape? Sunt lipiti de casa vecinilor!