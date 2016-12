Fântânile din 69 de localităţi constănţene, infestate cu substanţe chimice

Fântânile din 69 de localități constănțene, infestate cu substanțe chimice

Peste 1.900 de localități din tara noastră sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați. 69 dintre acestea sunt în județul Constanța. Alte 41 sunt în județul Tulcea. Ministerul Mediului și Pădurilor a lansat marți, la Constanța, campania de sensibilizare și conștientizare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” în Bazinul Hidrografic Dobrogea-Litoral. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului și Pădurilor împreună cu Banca Mondială și Guvernul României.Nitrații scad rezistența generală a organismului, iar consumul de apă poluată cu această substanță poate duce chiar la decesul sugarilor și copiilor. În plus, nitrații din apă pot provoca avorturi spontane sau infertilitate masculină. Cea mai importantă sursă de intoxicare cu nitrați și nitriți o reprezintă apa din fântână. În majoritatea comunelor și satelor din România, apa din fântână este poluată cu această substanță provenită din depozitarea haotică a gunoiului de grajd și a latrinelor neimpermeabilizate din gospodăriile oamenilor. Este motivul pentru care preocuparea pentru păstrarea surselor de apă este o prioritate. În acest scop, zeci de reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, APIA, Autoritatea Sanitar-Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Direcția pentru Agricultură și autorități locale din județele Constanța, Tulcea și Brăila s-au reunit, la Constanța, la un workshop dedicat reducerii poluării apelor cu nitrați.O Dunăre mai curată „Constanța, litoralul, Delta Dunării reprezintă elementul final de apreciere privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, pe întreg teritoriul țării”, spune prof. univ. dr. Vladimir Rojanschi, moderatorul seminarului. Expertul de mediu susține că problema a fost identificată încă din anii ’90, când organizațiile internaționale de mediu au sugerat primele măsuri în România privind controlul poluării cu nutrienți, având în vedere că Dunărea este cel mai mare colector de ape al țării noastre, dar și unul dintre colectorii importanți ai Europei. „Noi înregistrăm o calitate a apei nu doar din Delta Dunării, ci din tot ce colectează Dunărea din Europa pe care o traversează”, a completat Viorica Bîscă, guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, care a precizat că se lucrează intens la îmbunătățirea calității apei potabile și se caută soluții pentru protejarea vieții în Delta Dunării. De exemplu, de anul acesta, a fost interzisă folosirea substanțelor chimice, atât pentru protecția plantelor, cât și sub formă de îngrășăminte. Se folosește doar îngrășământ natural. Investiții importanteProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” are ca scop reducerea poluării apei și solului cu nutrienți prin investiții pentru depozitarea gunoiului de grajd și informarea publicului pentru păstrarea surselor de apă curate. Investițiile se derulează în 69 de localități din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienți. În cadrul proiectului au fost date în folosință încă de la sfârșitul anului trecut 14 platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd. În lunile iunie și iulie au fost finalizate alte 18 platforme în 18 comune din zone vulnerabile la poluarea cu nitrați. Este prevăzut în proiect ca în mai 2013 să fie recepționate alte 40 de platforme de colectare. O altă componentă a proiectului este înființarea de stații de epurare și construcția rețelelor de canalizare. De asemenea, mai sunt prevăzute plantări de perdele forestiere de protecție. Până acum s-au plantat peste 130 de hectare de perdele forestiere.