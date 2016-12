Faleza din Costineşti se prăbuşeşte peste plajă. ABADL spune că "monitorizează" zona

Faleza din Costinești se prăbușește peste plajă. ABADL spune că "monitorizează" zona

Bineînțeles, s-au făcut studii, proiecte, documentații, însă nici gând de lucrări de reabilitare. Primarul Traian Cristea spune că a făcut sesizări peste sesizări, reclamații și informări scrise până la nivelul Guvernului, însă autoritățile competente din Ministerul Mediului nu au făcut nimic.În anul 2012, în urma unei furtuni foarte puternice, o parte din faleza din Costinești, din dreptul străzii Azur, a luat-o la vale, prăbușindu-se peste plajă. Specialiștii din cadrul Apelor Române spun că valurile au fost foarte înalte și au izbit atât de tare în faleză încât au dislocat-o pe o distanță de o sută de metri. Atunci s-a făcut o comisie care a analizat situația și s-a propus o măsură provizorie de remediere. Mai exact, s-a încercat stabilizarea malului prin introducerea de planșete metalice, având rolul de a opri pământul să o mai ia la vale.În 2014, o nouă furtună și mai puternică a degradat și mai tare situația. Valurile uriașe au măturat întreaga faleză, care s-a desprins cu tot cu planșetele uriașe din oțel, riscând să ajungă în mare. De atunci, situația a rămas neschimbată. Apele Române s-au rezumat doar la expertize și monitorizări, în timp ce Primăria Costinești este legată de mâini și de picioare.„Noi vedem cum o ia întreaga faleză la vale și riscă să cadă peste plajă, în mare. Este periculos mai ales pentru turiști, deoarece este în zonă centrală, sunt multe unități de cazare și oamenii obișnuiesc să facă plajă acolo. Am trimis sesizări peste sesizări, reclamații, memorii, însă degeaba. Am informat de la prefect până la nivel de Guvern despre această situație, însă nu se întâmplă absolut nimic. Vin cei de la Apele Române, se uită, analizează și pleacă. Nu putem interveni noi, Primăria, fiindcă plaja este dată în folosință unui operator privat, iar faleza aparține de Minis-terul Mediului. Noi nu avem nicio posibilitate de a mișca măcar un fir de iarbă acolo”, ne-a declarat primarul Traian Cristea.Mai mult decât atât, zilnic, pe holurile Primăriei, vin localnicii din zonă cât și investitorii care au unități de cazare, pentru a cere ajutor, îngrijorați că în ritmul acesta, în curând faleza s-ar putea prăbuși afectându-le și casele sau pensiunile.Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) dau asigurări însă, că nu există niciun pericol în zonă, dar dacă va fi nevoie, vor interzice accesul turiștilor pe acea porțiune de plajă. Lucru total neindicat în plin sezon estival, când turiștii vin pe litoral tocmai pentru nisip și mare.„În 2012 au început problemele acolo după o furtună de cod portocaliu. Valurile au tot bătut în faleză, afectând protecția costieră pe câteva zeci de metri. S-a făcut atunci o expertiză și s-a propus o soluție provizorie din planșete de oțel pentru a stabiliza malul.În 2014, o altă furtună, de data asta de cod roșu, a destabilizat din nou malul și planșetele metalice. Nu s-au putut lua însă măsuri finale. S-a pus zona în siguranță, s-au făcut noi expertize, dar deocamdată, nu se pot face lucrări definitive. Urmează să înceapă sezonul estival și nu ne dă voie să lucrăm în această perioadă. Așa că, dacă va fi nevoie, vom restricționa accesul în zonă și probabil că vom înlocui plan-șetele metalice. Iar din toamnă vom vedea ce soluție tehnică se va adopta pentru a remedia definitiv această problemă”, ne-a declarat Marieta Iorga, purtătoarea de cuvânt a ABADL.Reprezentanta instituției a ținut să asigure că zona nu este în pericol și că faleza este monitorizată în permanență. „Situația este sub control. Chiar dacă plouă, nu este niciun pericol, deoarece probleme acolo sunt cauzate de valurile care au lovit cu putere în mal și nu de precipitații sau infiltrații. De aceea, nu există niciun risc nici pentru localnicii din zonă, nu au de ce să se teamă”, a mai adăugat Marieta Iorga.