Faleza de la Cazino este gata. Cum arată şi cât au costat lucrările / Galerie FOTO

3

Antiviperin

Articolul asta imi aduce aminte de un banc cu rabinul care a descoperit reteta fericirii.La inceput,rabinul i-a demonstrat lui Ițic ca mizeria si saracia nu are limite. L-a sfatuit sa bage porcul in casa.Apoi,i-a spus sa scoata porcul din casa,daca vrea sa afle ce inseamna fericirea.Dupa ce am vazut ce inseamna mizerie si nepasare in centrul istoric si turistic al orasului,azi ne bucuram ca primaria a facut ceva in ultimii 25 de ani.Te doare mintea ! Chiar mai mult,avem si un erou in persoana tovarasului Fagadau(Fiul lui Mazare).Incet dar sigur,fara sa ne dam seama,Fagadau este pregatit sa-l inlocuiasca pe Mazare.Pesedeul nu are voie sa piarda jud. Constanta.Asta este rostul articolului. Actiunea de promovare a tovarasului Fagadau a inceput cam din vara anului 2013.Acest nume(Fagadau..Fagadau...Fagadau...Fagadau..) trebuie sa intre in subconstientul populatiei.In maxim un an de zile, Mazare va ajunge primar legendar,asemenea imparatilor legendari ai Chinei.Peste 50 de ani in Piata Ovidiu se va deschide un muzeu,Muzeul Figurilor de Ceara cu tot felul de exponate:"Pe aici a pasit Mazare", "Asta este Basca mareului luptator antibasist,Radu Stefan Mazare","La biroul asta a oftat Mazare", "Nu atingeti exponatele !" Cat despre Fagadau,sper sa avem deschisa o casa memoriala,casa in care s-a nascut si a copilarit tovarasul Fagadau(ala cu Roza Vanturilor si cu Fluxurile financiare).