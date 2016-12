Faleza Constanţei a luat-o la vale. Proiectul rezidenţial "Eminescu Street", abandonat!

Faleza Constanței a luat-o la vale. Proiectul rezidențial "Eminescu Street", abandonat!

Ploile din ultima perioadă au înmuiat malurile plajei Modern. Faleza a luat-o la vale și pune în pericol întreaga alee pietonală, între strada Eminescu și strada Ștefan cel Mare. Deja o parte din asfalt s-a prăbușit.Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral spun că știu situația din zonă, dar nu pot interveni, deoarece terenul nu le aparține. Până anul trecut, toată porțiunea era împrejmuită, de altfel o mare parte din gard încă mai este la locul lui, terenul aflându-se în concesiunea firmei Fin.co.ge.ro. Compania italiană intenționa ca acolo să construiască uncomplex rezidențial, dar și turistic. Complexul urma să se numească „Fin.co.ge.ro Eminescu Street Project” și ar fi cuprins mai multe blocuri turn și un hotel.„Din păcate, situația noastră s-a schimbat și am renunțat la contractul de concesiune a terenului respectiv. A trebuit să renunțăm la proiectul de pe strada Eminescu din cauza presiunilor Primăriei Constanța și a altor instituții. Nu aveam decât piedici și probleme, așa că am înapoiat terenul respectiv Primăriei Constanța. Noi aveam planuri frumoase cu acea zonă. Era vorba despre o investiție importantă, de care Constanța avea nevoie. Mai mult decât atât, noi am fi consolidat și malurile, astfel încât nu ar fi apărut astfel de probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristina Țicoi, reprezentantul Fin.co.ge.ro la Constanța.Așadar, autoritățile locale și-au luat înapoi faleza și plaja din dreptul restaurantului „Zorile” și deja au demarat lucrări pentru stoparea prăbușirii malului. În prezent, a fost marcată porțiunea periculoasă și a fost curățată, pentru a se stabiliza malul. Rămâne de văzut dacă va reuși să refacă și scările de acces către plaja Modern.Se lucrează la tirolianăTot pe strada Mihai Eminescu, a început să se lucreze și la tiroliana care îi va putea coborî pe constănțeni și pe turiști pe plajă, în mai puțin de un minut. Aceasta va avea o lungime de peste 300 de metri și va prinde o viteză de aproape 70 de km pe oră.Potrivit investitorului Răzvan Gheorghiu, lucrările vor fi gata înainte de 1 mai, când va fi inaugurarea oficială. Investiția totală se ridică la peste 30.000 de euro.