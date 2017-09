"Factura" pe care o plătesc constănţenii. Îşi plâng de milă, dar l-au votat pe "mânca-l-ar mama"!

3

Nici nu stiu ce sa scriu aici

Domnule Sorin, ati fost sa vedeti cum arata curtea de la Palatul Copiilor ? I-au dat afara cu ura pe cei de la karting (si nu numai), care de bine de rau ingrijeau perimetrul. Acum sunt balarii de un metru. Din cate am citit, de la cei care inchiriau pe vremuri Palatul incasa o multime de bani. De ce conducerile din ultima perioada nu mai vor sa inchirieze si lasa totul in paragina (sa nu spueti de legi etc ca ne facem dracului de ras.. ca doar nu sunt legi pentru Constanta speciale...) ? Oare nu exista institutii care sa ii controleze si sa le ceara explicatii de ce refuza o caruta de bani ? Adica, pe direct, bani refuzati pentru o institutie publica.... Palatul asta a cazut in cap de cand a venit la inspectorat prietenul lui Fagadau, prieten si partener de afaceri. O fi vreo coincidenta cu ce se intampla acum ? Oare la Oradea, sau la Targu Mures, daca aveau o astfel de baza o lasau la fel in paragina, cu buna stiinta ? Adevarul este ca mai bine o preia consiliul local, caci nu se mai poate cu asa balarii.... Dar nu cred ca o sa spuneti ceva pe tema asta, am vazut ce a patit o colega care a abordat subiectul... Sub masca unor petice de 100-200 mp din oras, (importante si ele fara discutie) asistam fara reactie la ceea ce pregateste gasca de golani si derbedei din Constanta, 10 ha aici, alte 4,8 la Palas, Badea Cartan etc etc etc. Iar presa e pe stand-by, in joc de glezne...