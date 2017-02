Exuberanţă, energie şi dăruire – Magda Bei, CEO al Graphtec Design

Exuberanță, energie și dăruire – Magda Bei, CEO al Graphtec Design

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

De altfel, crezul acesteia este că „afacerile se fac cu și din iubire de oameni" și se ghidează după el atunci când își construiește echipa, când își susține proiectele, când comunică, când planifică. În urmă cu 18 ani, Magda Bei punea bazele Graphtec Design, cu 5.000 de euro împrumutați de la un prieten de suflet, cu mult entuziasm și viziune. Acum, compania are o cifră de afaceri de peste zece milioane de lei, cu o echipă de 120 de oameni și numără 35.000 de tipuri de proiecte customizate realizate. Magda se implică în programe educaționale pentru tineri și viitori antreprenori și promovează permanent și cu îndârjire antreprenoriatul feminin.Dintotdeauna, Magda Bei a pus preț pe oamenii din companie, a investit în pregătirea lor profesională, lucru care, cu exigență și siguranță, a condus către responsabilizarea individuală a participanților din echipa sa. Totuși, mereu a contat relația umană și emoția, care unește și creează legături frumoase, pe viață.„Magda Bei este o prietenă dragă. M-a impresionat de când am cunoscut-o, cu deschiderea ei spre nou, spre oameni. Întotdeauna a avut ca prioritate să facă bine celor din jur și mai ales comunității din care face parte. Tinerii au găsit ușa deschisă pentru consiliere și îndrumare. Voluntariatul dedicat studenților pentru programe de dezvoltare personală și îndrumare în antreprenoriat au fost unul din multele acte de generozitate. Împărtășește atât afecțiune, dar și din cunoștințele și experiența sa. Este o persoană care face totul cu pasiune și dragoste", spune Meryem Mambet, CEO Hotel Aurora din Mamaia.Colaboratorii de ani de zile au aceleași cuvinte frumoase pentru cea care pune preț atât pe relațiile de afaceri cât mai ales pe relațiile umane. La rândul său, Camelia Artamon, managing partner la Kool Media, consideră că „Magda Bei este un om inspirațional și entuziast. Are o exuberanță surprinzătoare, transmite energie și pare pregătită să miște și munții. Face ca totul să pară ușor și poate provoca pe oricine să-și depășească limitele. Este un model pentru orice tânăr antreprenor, în a-și stabili și urmări clar obiectivele, și nu ezită să împărtășească permanent din experiența sa".Deși este o femeie de afaceri prin excelență, dincolo de planurile de creștere ale companiei, Magda Bei are planuri active și pentru comunitate. Este mentor în asociații de tip start-up, prin programul Upgrader și susține cu tărie antreprenoriatul feminin, slujind cu dedicație titlul de Ambasador Elite Business Women. „Cred că împreună putem promova și dezvolta antreprenoriatul feminin în România. Femeile trebuie să-și facă auzită vocea", este de părere Magda Bei. Nominalizată „Femeia anului" la secțiunea Antreprenoriat, la Gala Premiilor Femeia Anului organizată de revista Avantaje, Magda consideră că dacă povestea ei poate inspira sau motiva și alte femei deja scopul său a fost atins. „Este important ca femeile antreprenor să se susțină, să formeze o comunitate și să-și dăruiască una alteia din emoțiile și experiențele dobândite în parcursul lor", conchide Magda Bei.