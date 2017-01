Expoziţie itinerantă. De la Marea Baltică la Marea Neagră

Expoziție itinerantă. De la Marea Baltică la Marea Neagră

Organizația nonguvernamentală Mare Nostrum a lansat, recent, expoziția dedicată problemei deșeurilor din mările Europei. Aceasta este realizată în cadrul proiectului MARLISCO (MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility - Deșeuri MARine în mările Europei: conștientizare Socială și CO-responsabilitate) și are ca scop informarea localnicilor și turiștilor cu privire la problema deșeurilor marine.Expoziția cuprinde 12 panouri informative cu descrierea gamei largi a deșeurilor întâlnite în mediul marin, de unde provin acestea, ce probleme pot cauza, cum afectează mediul și oamenii, care este situația, în particular, din Marea Neagră și România, soluții pentru această problemă și cum se pot implica oamenii pentru a preveni apariția deșeurilor marine.Obiectivul principal al proiectului MARLISCO este creșterea gradului de conștientizare al consecințelor comportamentului social, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de producție din sistemele socio-ecologice marine, pentru a promova co-responsabilitatea în rândul diferiților „actori”, pentru a defini o viziune colectivă mai durabilă și de a facilita motive pentru acțiuni concertate.