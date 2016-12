Fiind și proiectantul lucrării de consolidare a malului

Expertul angajat de Primărie minimalizează degradarea blocurilor din strada Traian

Degradarea blocurilor A5 și A6 de pe strada Traian nu are legătură cu surparea șoselei și lucrările neterminate pentru consolidarea malului. Acesta este verdictul dat de expertul angajat de Primăria Constanța pentru a evalua situația din zonă. Venit ieri la fața locului, prof. dr. acad. Romeo Ciortan a declarat că „pentru oameni nu este nicio problemă, dar trebuie reparat”. Ce înseamnă „reparat” pentru expertul în construcții nu știm. Cel mai probabil se referă la craterul de peste 20 de metri care se cască în strada Traian, pentru că despre sprijinirea malului spune că „mai este timp să se facă”. Însoțit de Gigi Chiru, directorul coordonator al Inspectoratului Teritorial de Construcții Constanța, prof. Ciortan a vizitat „groapa Traian”, devenită loc de pelerinaj pentru multe autorități. Expertul s-a arătat mulțumit de cum arată malul și a precizat: „măsurătorile arată că e mai bine ca înainte (!!!); (n.r. groapa) este doar o chestie locală care trebuie reparată”. Vădit relaxat, (în fond e și normal, nu locuiește în niciunul din apartamentele din cele două blocuri din vecinătate) prof. dr. Ciortan a spus: „Crăpăturile din pereții blocurilor sunt vechi de 20 de ani, iar blocurile sunt și ele vechi de 50 de ani, de când eram în liceu și mă plimbam pe aici; zona e bolnavă oricum și nu are legătură cu construcția”. Și expert, și proiectant Așadar, în viziunea expertului angajat de Primărie, nu este niciun pericol în zonă, iar locatarii exagerează. Declarația sa nu este însă deloc surprinzătoare dacă ținem cont și de faptul că expertul este însuși proiectantul întregii lucrări de consolidare a malului și de construcție a centrului comercial chiar pe valea portului. De altfel, acest „amănunt” i-a trezit suspiciuni și directorului Gigi Chiru, care a precizat: „Domnul profesor Romeo Ciortan este și proiectantul acestei lucrări care a generat toată această situație, tocmai de aceea este posibil să fim nevoiți să mai cerem un punct de vedere”. „Bine că a plecat, că îl linșau locatarii!“ În timp ce expertul se plimbă agale pe strada Traian, cele 148 de familii care locuiesc în blocurile A5 și A6 numără în fiecare zi crăpăturile din pereți. „Bine că a venit atunci când mulți sunt la serviciu, că altfel îl linșau aici. Cum poate să spună că nu are nicio legătură cu construcția, când blocurile noastre o iau la vale?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, un locatar al blocului A5. Oamenii privesc îngroziți cum fisurile se înmulțesc pe zi ce trece și cum blocurile se degradează continuu. Cu toții afirmă că problemele au început să apară atunci când au fost demarate forările pentru consolidarea malului. Consolidare care s-a făcut doar parțial, pentru că, potrivit proiectului, ea este finalizată abia atunci când este ridicată și construcția propriu-zisă. 120 de mii de lei pentru astuparea craterului Ceea ce, cu siguranță, nu se va întâmpla prea curând, având în vedere că Primăria Constanța de-abia s-a scotocit prin buzunare și a scos 120 de mii de lei pentru astuparea craterului. Consolidarea rămâne tot în seama firmei care ridică faimosul centru comercial. Atunci când va relua lucrările. Să sperăm că o va face înainte ca locuitorii celor două blocuri să fie nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza pericolului de prăbușire.