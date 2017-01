„Există peşte în Marea Neagră, dar nu avem cu ce să îl prindem!”

„Există pește în Marea Neagră, dar nu avem cu ce să îl prindem!”

Unii vorbesc despre faptul că nu mai este pește în Marea Neagră, dar se pare că, în realitate, nu avem cu ce să îl pescuim. Pe vremuri se spunea „Nicio masă fără pește!”, acum nici dacă am vrea să mâncăm numai pește, nu ne-am mai permite. Pescăriile sunt pline de pește, dar abia dacă te poți apropia de prețurile exorbitante. În plus, cel mai mult este de import. Rareori mai găsești în galantare pește de Marea Neagră din pescuit.Flota românească este formată, în prezent, din două pescadoare și aproximativ 400 de bărci ale pescarilor înregistrați. „Flota de pescuit a fost distrusă. Pescarii au o viață grea pentru că ei trebuie să predea o mare parte a peștelui prins și să își întrețină și familia. Eu cu membrii federației vrem să facem un pescuit civilizat, astfel încât cetățenii români să consume pește proaspăt la masă, nu congelat sau din alte țări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurențiu Mirea, președintele Federației Organizațiilor de Pescari de la Marea Neagră.Acesta a mărturisit că se fac eforturi foarte mari pentru a dezvolta exploatarea peștelui din Marea Neagră și că, împreună cu reprezentanții federației pe care o conduce intenționează să facă o piață de pește de gros a municipiului Constanța.Cote prea mici și prohibiții prea mari„Există pește în Marea Neagră, noi nu avem cum să-l prindem pentru că ne lipsesc dotările. Cea mai mare problemă este că singura specie de pește care poate asigura o sursă de venit substanțială pescarului este calcanul. Însă nu știu cine a impus această cotă mică pentru pescuit. De exemplu, în acest an este vorba despre 38 de tone în zona românească a Mării Negre. Este o cotă foarte mică, nu poate să acopere necesarul și cerința de calcan din țara noastră. Acest lucru îl determină pe pescar să se ducă pe mare în perioada de prohibiție și să nu mai țină cont de această cotă. De asemenea, mai există o cotă pe care nu o înțeleg, la rechin. Din experiența noastră, rechinul vine foarte mult la mal în sezonul rece, tocmai când pescarii nu prea ies, din cauza condițiilor meteorologice”, a precizat Laurențiu Mirea.Bulgarii sunt mai tari ca noiPotrivit reprezentantului Federației Organizațiilor de Pescari de la Marea Neagră, în prezent, la Marea Neagră sunt înregistrați aproximativ 380 de pescari. „Problema pescuitului la Marea Neagră nu este numărul pescarilor, ci dotările acestora. Din cele 40 de pescadoare nu mai există decât două. Foarte mulți din cei care au cumpărat aceste pescadoare nu aveau treabă cu pescuitul și le-au scos din uz”, a mai explicat președintele F.O.P.M.N..Laurențiu Mirea este de părere că flota românească se va putea relansa numai cu sprijin constant din partea Guvernului. „Să încercăm să avem o flotă de pescuit costieră. Europa nu finanțează achiziționarea de ambarcațiuni costiere. Ei nu au niciun interes să ne dezvoltăm, dar prin programe guvernamentale s-ar putea face ceva pentru flota românească. De exemplu, flota bulgărească, spre comparație cu a noastră este foarte puternică. Ei au 80 de ambarcațiuni”, a mai adăugat președintele F.O.P.M.N..