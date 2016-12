Exerciţiile fizice moderate - mai eficiente decât cele intense

Exercițiile fizice moderate - mai eficiente decât cele intense

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este dovedit faptul că sportul este o sursă de energie și de stare de bine, însă un grup de cercetători de la Penn State University, din Pennsylvania, susțin că exercițiile moderate sunt mai eficiente decât cele intense.Experții au monitorizat un grup de 255 de femei, cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani, care au fost împărțite în două grupuri: unul care trebuia să fac sport moderat, în timp ce al doilea trebuia să facă exerciții fizice intense.În urma evaluării, oamenii de știință au constatat că voluntarele care nu au fost supuse unui efort fizic extrem erau mai fericite, precizând că sunt pline de energie. În plus, la finalul experimentului, s-a constatat că nivelul de anxietate a scăzut considerabil în grupul femeilor care au făcut exerciții fizice de intensitate moderată, informează gândul.info."Scopul sportului este ne facă se ne simțim bine, dar această stare de bine este mult mai intensă atunci când facem sport moderat, mai ales dacă suntem niște persoane sedentare sau supraponderale", a declarat Steriani Elavsky, coordonatorul studiului.Femeile implicate în cercetare au trebuit să urmeze un program de exerciții fizice timp de două săptămâni. Voluntarele erau rugate să țină zilnic un jurnal în care să menționeaze cum s-au simțit la sfârșitul cursului de sport.Antrenamentul viguros presupunea exerciții care se terminau în momentul în care organismul subiectelor nu mai rezista efortului, în timp ce exercițiile moderate presupuneau alergatul pe bandă timp de 30 de minute, într-un ritm lent.Atunci când începeau antrenamentul femeile trebuiau să poarte un dispozitiv care le măsura energia pe care o consumau atunci când erau supuse efortului, indiferent de intensitatea lui.Rezultatele studiului arată că sportul intens accentuază stările de anxietate. "În urma acestui experiment am constatat că intensitatea unei activități fizice are un rol important asupra psihicului unei persoane care vrea să adopte un stil de viață activ", a precizat Elavsky.