Executaţi silit de SPIT! Constănţenii au "uitat" de impozitele şi taxele locale

Daca Fagadau inca nu stie,spuneti-i

Eu nu am datorii la SPIT.Sunt cu plata la zi,am bani pentru SPIT,dar.....in semn de protest am hotarat sa nu le dau banii inainte.Pentru ca am posibilitatea sa fac plata electronica imi platesc datoria la SPIT numai in ziua cand expira termenul de plata.Ultimii bani am sa-i platesc pe 31 decembrie la ora 23 ca sa va imprumutati si voi,ca sa platiti si voi dobanzi la banca asa cum platesc si eu,nemernicilor din administratie si politica.Nu o sa vedeti bani de la mine pesedeilor pana in ziua cand o sa ma convingeti ca aveti grija de ei.De acord cu "vali".Ce ati facut cu banii mei ? Nu se vede.