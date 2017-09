EXCLUSIV! Şase candidaţi înscrişi în cursa pentru şefia ISJ Constanţa

EXCLUSIV! Șase candidați înscriși în cursa pentru șefia ISJ Constanța

Șase cadre didactice din Constanța s-au înscris pentru ocuparea funcției de inspector școlar general, după încetarea mandatului Gabrielei Bucovală.Urmare a apelului lansat de Ministerul Educației Naționale, în vederea organizării selecției pentru ocuparea, în anul școlar 2017 – 2018, a 29 de funcții de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare județene, s-au înscris 95 de cadre didactice.La finalizarea procedurii de selecție, numirile vor fi aprobate prin ordin de ministru, iar mandatele vor avea caracter temporar – până la oraganizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2017 – 2018.Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, pentru postul de inspector școlar general au fost depuse șase candidaturi, însă numele profesorilor înscriși nu poate fi făcut public.Cum deja sunt speculate numele foștilor inspectori școlari generali Petrică Miu și Răducu Popescu, rămâne de văzut cine sunt ceilalți patru care și-au depus CV-urile la Ministerul Educației. Un alt nume vehiculat ca posibil viitor inspector școlar general a fost cel al Nicoletei Bercaru, directorul Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”. Contactată telefonic, aceasta a infirmat zvonurile cum că ar fi în cursa pentru șefia ISJ Constanța: „Nu mi-am depus candidatura. Am fost la concurs, am obținut un rezultat foarte bun, am arătat ce era de arătat, dar momentan nu era contextul pentru a mă înscrie în această competiție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicoleta Bercaru.