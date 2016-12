Eutanasierea - un mijloc de a ţine Biobaza aproape goală (galerie foto)

Un ONG acuză că maidanezii sunt uciși în mod ilegal

Eutanasierea - un mijloc de a ține Biobaza aproape goală (galerie foto)

Polițiștii de la Secția 5 și inspectori ai Direcției Sanitar-Veterinare au bătut, ieri dimineață, la poarta Biobazei de la marginea municipiului Constanța. Voluntarii Asociației Save the Dogs (asociație ce deține, la rândul ei, o biobază în Cernavodă) îi sesizaseră că angajații unității ucideau câini într-un mod barbar. „Noi am mai făcut sesizări, în luna iulie, cu privire la modul cum sunt uciși câinii. Am stat la pândă și am filmat ce se întâmplă la biobază. Oamenii legii ne-au spus ca atunci când mai constatăm că sunt omorâți câini, să-i chemăm”, a afirmat Laurențiu Vasilescu, reprezentantul organizației nonguvernamentale. El a descris cum, ieri, la ora 6,30, angajații biobazei au intrat în cuști, au prins mai mulți câini „cu niște cârlige uriașe”, i-au tras până aproape de plasele de sârmă, un medic veterinar i-a injectat intravenos cu o substanță letală, animalele murind „în chinuri groaznice”. Leșurile au fost întinse pe spațiul verde, iar apoi băgate în saci de plastic. „Ce am văzut în această dimineață este teribil! Ce am simțit și am auzit, căci în momentul în care li se face injecția letală, câinii simt o durere teribilă și urlă”, a exclamat și Paula Lazarini, cetățean italian, membră a asociației. Membrii organizației acuză că sunt ucise și animale sănătoase, deși în lege se menționează clar că pot fi eutanasiate doar animalele suferinde. „Pentru ei este o afacere, nu vor decât banii, nu se preocupă de câini. Îi declară bolnavi de cine știe ce boli și îi omoară, deși nu au afecțiuni incurabile. Totul pentru a lua cât mai mulți bani de la primării. Dar HG 9/2008 stipulează clar că pot fi eutanasiați numai câinii bolnavi incurabil! În plus, procedurile legale impun ca animalele să fie anesteziate înainte de eutanasiere”, a mai spus Laurențiu Vasilescu. Ieri au fost eutanasiați 76 de câini Mihai Puretea, administratorul SC Alfmob SA (firma care realizează serviciul de ecarisaj în municipiul nostru, în Cernavodă și în comuna Limanu), a recunoscut că ieri au fost eutanasiați 76 de câini, dar a ținut să precizeze că totul a fost făcut cu respectarea legii. „Erau câini pe care îi aveam de peste șapte zile, termenul legal în care suntem obligați să păstrăm câinii, unii aveau și peste o lună de când erau aici. Au fost anesteziați înainte. Avem contract cu un medic veterinar de la Univet care îi verifică și stabilește care animal este bolnav și trebuie eutanasiat”, a afirmat reprezentantul biobazei. De altfel, el a admis că astfel de proceduri sunt efectuate aproape lunar, în funcție de cât de des se îmbolnăvesc patrupedele (!). Lunar, sunt omorâți, în acest mod, în jur de 300 - 400 de maidanezi. Administratorul a adus în discuție, însă, și aspectul financiar, dând de înțeles că este greu să se preocupe de bunăstarea câinilor cu bugetul redus pe care îl are. Potrivit acestuia, Asociația Save the Dogs, care are, de asemenea, o biobază în municipiul Cernavodă, ar primi o finanțare de 2.500 de lei/ câine, în vreme ce firma constănțeană abia dacă primește, de la autoritățile locale, între 50 și 100 de lei/câine. Nu se știe dacă animalele erau bolnave Oamenii legii, însoțiți de inspectorii DSV, au verificat documentele întocmite cu ocazia eutanasierii. La prima vedere, nu s-a descoperit nimic în neregulă, dar oamenii legii vor continua cercetările. „Secția 5 desfășoară verificări pentru a stabili legalitatea uciderii animalelor. Medicii de la DSV vor analiza cadavrele, pentru a stabili dacă a fost respectată modalitatea de eutanasiere și dacă patrupezii sufereau într-adevăr de bolile menționate în acte”, a afirmat cms. Lucian Dinulescu, adjunctul Secției 5. Nici inspectorii sanitar-veterinari nu au depistat nimic neconform cu legea. E adevărat însă că s-au limitat la a număra cadavrele și a verifica hârtiile întocmite. Iar conform actelor prezentate, câinii erau bolnavi (!). „S-au găsit câinii eutanasiați, cu fișe individuale pe care se menționează că sufereau de boli letale, precum turbare, jigodie etc. Noi nu prelevăm probe pentru analiză, luăm cadavrele. Le vom lua doar dacă vom fi sesizați de Poliție, aceasta fiind instituția care a primit reclamația”, a declarat Daniel Gherase, inspector DSV. Nici numărul destul de ridicat al eutanasierilor efectuate lunar nu îi surprinde pe reprezentanții instituției. „Nu consider că este un număr ridicat. Câți câini bolnavi sunt pe străzi? Foarte mulți! Dacă ținem cont de acest aspect, nu mi se par mulți”, ne-a spus dr. Gheorghe Dincă, director DSV Constanța, referindu-se la faptul că, lunar, în Biobaza Constanța mor aproximativ 400 de câini. Medicii sanitar-veterinari controlează periodic unitatea, ne-a spus directorul DSV. E drept însă că este verificată doar din punct de vedere al „bunăstării” animalelor. Adică: cum sunt prinse, cum sunt ținute și dacă au hrană. Dacă erau într-adevăr bolnave în momentul eutanasierii, nu se verifică. În Biobază sunt doar 100 de câini! Trebuie menționat că, în prezent, în Biobaza Constanța sunt 100 de câini, în condițiile în care padocurile asigură spațiul pentru 500 de patrupezi. Unde sunt restul? „Vin iubitorii de animale și îi iau, sunt și organizații cu unități proprii care îi iau”, a susținut Mihai Puretea. Cât privește motivul pentru care, dacă au padocurile goale, nu ies în stradă pentru a mai aduna alții, răspunsul primit a fost evaziv: „Au fost niște probleme tehnice și am întrerupt activitatea pentru o perioadă, dar acum ieșim din nou în stradă”. În urmă cu ceva vreme, chiar primarul Radu Mazăre admitea că pe străzile municipiului sunt peste 20.000 de maidanezi. Între timp, ei se înmulțesc, invadând aleile dintre blocuri și piețele, iar biobaza stă goală…