Eutanasierea sau sterilizarea maidanezilor din Constanţa?

Ce e de făcut?

Eutanasierea sau sterilizarea maidanezilor din Constanța?

Nu e localitate în județul Constanța unde oamenii să nu se plângă de câinii maidanezi. Sunt din ce în ce mai mulți, au pus stăpânire pe cartierele mărginașe ale orașelor și chiar și pe ulițele satelor. Iar oamenii sunt speriați, și pe bună dreptate, căci fie au fost victimele colților patrupedelor, fie știu un vecin care a fost mușcat. Situația cea mai dramatică este în Constanța, unde aproape zece constănțeni sunt atacați, în medie, pe zi. Localnicii își stabilesc traseul spre casă în funcție de zonele preferate de haite și sunt pregătiți, având bucăți de pâine sau pietre prin buzunare. Sunt terorizați! În prezent, Parlamentul pregătește o lege ce va da primarilor posibilitatea să decidă cum vor să acționeze pentru a-i scăpa de cetățeni de amenințarea câinilor maidanezi. Astfel, autoritățile locale vor putea să aleagă dacă este mai eficient să sterilizeze câinii fără stăpân și să-i țină în padocuri special amenajate sau dacă se impune să fie eutanasiați. Eutanasierea, mai ieftină Privind problema dintr-un punct de vedere mercantil, mai ieftin ar fi, pentru orice buget local, ca aceste animale să fie eutanasiate. Astfel, potrivit șefului Biobazei Constanța, Gruia Matei, pentru sterilizarea și îngrijirea unui maidanez se cheltu-iesc în jur de 100 de lei, în vreme ce pentru eutanasiere Consiliul Local Constanța plătește 60 de lei. „Noi respectăm prevederile legale, vom acționa conform cu hotărârea Consiliului Local”, a subliniat reprezen-tantul biobazei, referindu-se la legea aflată în dezbatere. A admis însă că, în prezent, sănătatea constănțenilor și integritatea lor este pusă în pericol. „Avem apeluri urgente, de la oameni care au fost mușcați de maidanezi, care ne arată și certificate legale. Sunt dese și reprezintă o prioritate! Primim un astfel de apel cam la două zile, dar oare câți sunt dintre cei care nu sună?”, a declarat șeful biobazei. Zilnic, cele două echipaje ale firmei de ecarisaj sunt prin municipiu și strâng între 40 și 80 de câini. „DA“ hotărât eutanasierii Autoritățile locale din municipiul Constanța nu s-au hotărât cum vor proceda. Primarul Radu Mazăre a declarat, în urmă cu o săptămână, că nu consideră că eutanasierea este răspunsul pentru rezolvarea problemei. A susținut însă că va realiza, cât de curând, un sondaj pentru a afla care este părerea constănțenilor. Ieri, reprezentanții primăriei nu au știut să ne răspundă în ce stadiu s-a ajuns cu realizarea sondajului, dacă poate fi urgentat, semn că nimeni nu se grăbește să ia atitudine. În schimb, printre ceilalți edili, părerile sunt împărțite. Printre cei care susțin cu tărie eutanasierea maidanezilor este Nicolae Matei, primarul Năvodariului. „Una dintre cele mai mari probleme ale Năvodariului sunt câinii fără stăpân. Cât am încerca să-i strângem, tot apar alții. Imediat cum apare legea, voi propune o hotărâre de Consiliu Local privind măsura extremă. Nu putem să scăpăm altfel de câini. Toate animalele pe care le voi găsi pe domeniul public vor fi eutanasiate. Cine dorește să aibă grijă de animale, să le ia în spațiile proprii. Dar nici să facă haite și să deranjeze ve-cinii”, a declarat primarul, care a adăugat că primește foarte multe reclamații de la cetățeni supărați și speriați. Soluția: castrarea Primarul orașului Ovidiu, Dumi-tru Bocai, consideră că se impune responsabilizarea cetățenilor. „Trebuie amendați oamenii care nu-și castrează animalele, așa cum se procedează în Occident. Eu așa văd lucrurile. Altfel, vom da tot timpul o căruță de bani pentru strângerea câinilor. Acești câini au devenit lupi deja, atacă oamenii. Doar în India, țară subdezvoltată, se trăiește cu vaca în casă. Vom ajunge și noi să ridicăm temple maidanezilor!”, a afirmat primarul. Potrivit acestuia, anual, din Ovidiu se strâng aproximativ 500 de maidanezi, acțiune pentru care se plătește peste 15.000 de euro de la bugetul local. Edilul a recunoscut însă că nu este suficient: și acum sunt în jur de 2.000 de maidanezi pe străzile din oraș. Aceeași problemă dă de furcă și localnicilor din Cumpăna. Ba chiar primărița Mariana Gâju nu exclude ca maidanezii să fie aduși dinspre Constanța (aspect semnalat și de primarul din Năvodari!). „Ni s-a întâmplat să observăm câini pe câmpul dintre bifurcație și Cumpăna. Și la noi sunt localnici care își lasă câinii de izbeliște pe străzi. Iar noi plătim de la bugetul local câte 125 de lei pentru fiecare câine ridicat”, a afirmat edilul local. Lunar, sunt adunați din Cumpăna între 20 și 50 de maidanezi. Cât privește eutanasierea, Mariana Gâju a afirmat că o aprobă doar în anumite condiții: „Dacă animalele sunt bătrâne și bolnave. Este mai bine, decât să fie pe străzi, purtătoare de microbi și boli”. Primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu, a subliniat un alt aspect cu care se confruntă autoritățile locale: lipsa fondurilor bănești. „Dacă vom avea bani, îi vom aduna, dacă nu… Aveam contract cu o firmă de ecarisaj, care aduna în jur de 20 sau 30 de câini pe lună. Dar acum nici nu mai facem notă de comandă, pentru ce să-i falimentez și pe alții, când știu că nu am cum să le plătesc?”, ne-a declarat Cristian Cârjaliu. Sute de mii de lei pentru îngrijirea mușcaților Medicii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase spun că, anual, sunt aproape 3.000 de constănțeni mușcați de maidanezi. Pentru un singur pacient, spitalul cheltuiește în jur de 500 de lei, iar anual, sunt alocați peste 300.000 de lei pentru acești pacienți. La aceste cheltuieli se adaugă și cele făcute de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Iată cine trebuie sancționați! Gruia Matei, șeful biobazei, a subliniat că este nevoie de o implicare mai activă a societății civile. Astfel, se are în vedere inclusiv sesizarea factorilor de răspundere cu privire la persoanele care iau câini din biobază, doar pentru a le da drumul înapoi pe stradă. „Legea prevede sancțiuni, iar acești oameni dau dovadă de o neglijență voită”, a adăugat Gruia Matei.