Europenii caută ingineri români şi le dau salarii de mii de euro!

Nu plecati bai, din tara!

Nu e bine sa pleci din Romania ! Ce daca ai acolo afara salariu mare? Daca nu simti bucuria gropilor din sosea,care-ti pun sangele in miscare,daca nu-ti exersezi zilnic atentia distributiva sa nu fii furat,sa nu calci in cacat de caine sau de om,sa nu fii fraierit,care mai este bucuria de a trai?! Si sa simti din plin foamea cand nu esti indemnizat,umilinta care te apropie de sentimente crestine si marlania sefilor de obicei alesi sa fie ghioalbe,ca cica asa trebuie sa te impui,asta e bucuria de a fi roman! Nu plecati afara,doar aici simti ca traiesti din plin,ca in romane celebre de capa si spaga !