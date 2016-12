Răspuns pe măsură

Eu, bărbatul machedon: 10 motive pentru care nu m-am însurat cu o mucană

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mai jos aveti textul preluat partial de pe site-ul eufemeia.blogspot.com:1) Inteleg ca tu, o femeie de vreo 30 de ani nu erai in stare sa mai faci si treburile gospodaresti dupa ce veneai de la munca si aveai pretentia ca o pensionara cu osteoporoza sa te astepte cu masa pusa, dar nu, soacra nu este o povara nici in familiile de romani. Am o gramada de prieteni mucani (termenul nu este atat de peiorativ pe cat ai lasat tu sa se inteleaga) in care relatia soacra-nora este destul de buna, chiar si in cazurile – mai rare, ce-i drept – in care tinerii stau cu parintii la un loc. Da, stiu, la voi sunt mai dese cazurile in care baiatul se muta dupa casatorie in casa parintilor fetei, iar asta dovedeste ca si la voi exista traditii pe care stiti sa le pastrati, chiar daca de multe ori nu sunteti constienti de acest lucru. A locui cu socrii in casa nu (mai) este o regula nici la aromani si oricum acest lucru se intampla doar in cazurile in care tanarul in cauza este unicul sau cel mai mic dintre baietii familiei. Iar parintii sunt deja constienti ca viata tinerilor ar fi mult mai usoara daca ar fi alaturi de ei numai cand le pot fi de ajutor cu ceva, asa ca fac tot posibilul ca fiecare dintre baietii familiei sa aiba casa lui separata. Cu toate astea, fetele sunt educate de mici in spiritul respectului pentru viitoarea soacra, ceea ce, cu parere de rau, la romani nu prea am vazut. Asa că: mi-am luat armână.2) A fuma si/sau a bea o bere nu este compatibil cu feminitatea, oricat de moderna te consideri. E doar o parere personala ce nu are nimic de-a face cu faptul ca sunt aroman. Da, cred in egalitatea dintre sexe, dar probabil ca nu amandoi intelegem acelasi lucru prin asta. Asa cum tu, ca femeie, nu ai vrea sa vezi ca un barbat face anumite lucruri care nu sunt compatibile cu masculinitatea, tot astfel imaginea mea legata de o femeie langa care as vrea sa imi petrec TOT restul vietii exclude cateva aspecte; ai ghicit, tigara si paharul sunt incluse intre ele. Iar atunci cand imparti aceeasi casa cu un om batran, a carui viata a fost o lupta continua in care a invins niste obstacole pe care tu nu ai putea nici macar sa le concepi, cred ca respectul ar trebui sa vina din insasi educatia pe care ai primit-o de la ai tai. Oh, wait... :) Oare stiam la ce sa ma astept cand mi-am ales machidoanca?3) Da, te cred ca nu te-ai maritat cu el pentru bani, numai ca vezi tu, intr-o familie de aromani nu exista expresia „banii mei”. Si cred ca nu ar trebui ca sa existe in nicio familie de pe lumea asta, doar ca prea des aud pe la voi bancul cu „banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii nostri”. Cum, nu e banc?4) Expresia „barbatul nu are nicio obligatie, in afara de a nu divorta, iar femeia nu are niciun drept, in afara de a fi intretinuta” e un nonsens in sine. Daca tu ai dreptul de a fi intretinuta, inseamna ca el mai are cel putin o obligatie, deloc usoara, iar daca el are obligatia de a nu divorta, inseamna ca si tu mai ai cel putin un drept, acela de a nu fi parasita, drept la care inteleg ca ai renuntat de buna voie. Aici revin la vina exclusiva pe care i-am gasit-o inca de la inceput fostului tau sot. El este singurul care trebuia sa-si dea seama inca din start ca o femeie care nu a fost crescuta in spiritul valorilor noastre nu se poate adapta la stilul nostru de viata. Adica bine, ai dat cu parintii tai de pamant si ti-ai luat mucana, dar acuma ce pretentii ai? Sa se comporte ca o armana? Nu spun ca stilul nostru de viata este mai bun sau mai rau, ci doar ca este diferit de ceea ce ai fost tu obisnuita pana la varsta asta, asa ca pentru o buna convietuire ar fi trebuit ca el sa o lase mai moale cu „obiceiurile”. E doar parerea unui neavizat, eu nu stiu cum e sa traiesti cu o mucana si ma felicit in fiecare zi pentru asta.CITEȘTE ȘI:5) Rudele inseamna familie. Daca ai avea curiozitatea sa faci un recensamant al tuturor unchilor, matusilor, verilor pe care ii ai si tu din partea parintilor tai, ai fi probabil extrem de contrariata sa constati ca numarul acestora este cam la fel de mare cu cel pe care l-ai gasit in familia sotului tau. Diferenta e ca tu nu ii incluzi si pe acestia la capitolul „rude”, care la voi se rezuma doar la parinti si frati/surori pana cand va casatoriti si plecati fiecare la casa lui. Poate tocmai din aceasta cauza nu are cine sa va sara in ajutor atunci cand dati de greu, pentru ca prietenii si colegii pe care puneti atata pret, uneori chiar in detrimentul rudelor de sange, va sunt alaturi doar la bine, asa cum ar face orice om care fuge de obligatii. Ti-a placut sa vezi ca banii nu sunt niciodata o problema la machidoni, dar te-ai gandit macar o clipa ca o asemenea avere se face numai avand mereu alaturi o familie numeroasa, gata sa isi sacrifice si ultimul banut atunci cand cineva din neam e la ananghie? Asa cum ai remarcat si tu, vicisitudinile vremurilor prin care au trecut parintii si bunicii nostri ne-au facut sa fim foarte uniti si asta e una din trasaturile de baza ale aromanilor. Da, asa se intampla, iti vin verii pe nepusa masa, dar ce poate fi mai placut decat sa ai mereu familia aproape? Sigur, pentru tine majoritatea erau niste straini, dar te-ai gandit macar o clipa ca lor li s-ar fi parut la fel de firesc ca si tu sa iti iei satra si sa ii „deranjezi” duminica dupa amiaza cu puradeii tai? A, uitasem, tu nu vrei inca puradei, ca e mai bine 10 ore cu draci si stres la serviciu decat in concediu de maternitate, dar hai sa-ti spun ceva: ei veneau la tine atat de des tocmai pentru ca tu nu te duceai niciodata la ei in casa! Iar la noi nu se concepe sa treaca o saptamana fara sa-ti vezi unchii, verii, nepotii si toate celelalte rude apropiate cu care stai in oras.6) As fi preferat sa trec peste acest punct, dar mi-am adus aminte de o intamplare haioasa pe care vreau neaparat sa ti-o povestesc. Am un vecin mucan cu care ma inteleg foarte bine si care se pregatea sa isi marite fata. N-am aflat de fericitul eveniment al socrului mic decat dintr-o simpla intamplare: intr-o seara vecinul mi-a batut la usa si m-a intrebat daca nu vreau sa vin si eu la nunta fiicei lui, „ca nu prea avem oameni”.7) Desigur, cariera este foarte importanta in viata unei femei, dar nu ar putea in niciun caz sa fie mai importanta decat familia. De fapt, nimic pe lumea asta nu ar putea sa fie mai important decat familia, si asta nu cred ca doar parintii mei le-au spus-o copiilor lor. Sunt sigur ca si tu ai inteles asta din ceea ce te-au invatat ai tai, dar ce familie este aceea fara copii? Eu am deja doi si iti jur ca, daca nemernicii astia de guvernanti ai nostri ar fi facut ceva pentru ca tinerii sa aiba o viata normala in tara asta, eu si machidoanca mea am mai avea cel putin inca un copil. Una dintre surorile mele are doar un copil si sufera enorm ca nu il poate face si pe al doilea, iar tu esti oripilata de simplul fapt ca „la machidoni menirea principala a femeii este sa nasca”. Hai sa-ti mai spun ceva, ca poate nu stiai: menirea asta nu o au doar machidoancele, ci si unguroaicele, si rusoaicele, si nemtoaicele si tigancile si patagonezele si, oricat de incredibil ar putea sa ti se para, si la romani menirea de a naste tot femeia o are! Adica sa fumezi si sa bei un pahar de bere este normal , dar sa iti doresti ca uterul sa nu iti ramana plat pana la adanci batraneti nu e o caracteristica a feminitatii, nu?Continuarea pe eufemeia.blogspot.com