Eşti tânăr şi vrei să-ţi deschizi o afacere? Încep înscrierile pentru Start-up Nation

Ești tânăr și vrei să-ți deschizi o afacere? Încep înscrierile pentru Start-up Nation

Ştire online publicată Marţi, 16 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat luni, la Bistrița, că programul Start-up Nation va debuta în aproximativ două săptămâni, înscrierile urmând să se facă exclusiv online."Implementarea, adică înscrierea, va începe într-o perioadă de aproximativ două săptămâni, poate două săptămâni și un pic. Am încercat să fie la început de mai, au fost foarte multe elemente și, în urma dezbaterii publice, trebuie să facem foarte multe modificări, OUG 10, și lucrul acesta ne-a întors în Parlament și puțin ne-a întârziat din acest punct de vedere, fiindcă am dorit într-adevăr ca toate acele modificări să se regăsească și în textul de lege. Iar legea, în acest moment, este la promulgat și este o chestiune de două săptămâni", a declarat Laufer.Ilan Laufer a participat, luni, alături de secretarul de stat Adrian Mlădinoiu, la o întâlnire cu persoane interesate de programul Start-up Nation din municipiul Bistrița, la care au mai fost invitați prefectul de Bistrița-Năsăud, Ovidiu Frenț, vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Puica, viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, și secretarul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Monica Mureșan.Potrivit lui Laufer, acest gen de întâlniri au dus la îmbunătățiri ale programului, ca urmare a sugestiilor venite din partea viitorilor antreprenori."În acest fel am reușit să aducem foarte multe îmbunătățiri programului Start-up Nation, să introducem cheltuieli eligibile și nu numai, inclusiv chirii, salarii și alte cheltuieli care nu erau incluse, inclusiv TVA nedeductibilă e o cheltuială eligibilă în cadrul programului Star-up Nation. Pe de altă parte, am dorit să merg să întâlnesc oamenii și să le transmit gândurile și mesajele mele, în așa fel încât să îi determin să se apropie de zona de antreprenoriat", a precizat secretarul de stat, potrivit Agerpres.Programul Start-up Nation a fost aprobat prin OUG nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii și se adresează cetățenilor români, cu vârsta minimă de 18 ani, care vor să înființeze o firmă. El are ca obiectiv principal stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale start-up-urilor, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și facilitarea accesului acestora la finanțare.