Enel pune la dispoziţia clienţilor noi modalităţi de plată a facturii

Enel pune la dispoziția clienților noi modalități de plată a facturii

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Clienții Enel Energie au de acum la dispoziție două noi modalități de plată a facturii în numerar și anume la ghișeele Poștei Române și la cele ale unităților Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP. Noile modalități de plată aduc un plus de confort și rapiditate în efectuarea plăților și pot fi utilizate de clienții din regiunile Banat și Dobrogea, care primesc facturile la domiciliu. Procedura de plată a facturii este foarte simplă, condiția principală fiind aceea de a prezenta factura pentru încasare la ghișeu, iar plata se face în numerar, fără perceperea vreunui comision. Poșta Română a extins și pentru mediul urban acest serviciu de încasare a facturilor, iar Banca CREDITCOOP deține o rețea de circa 900 de sucursale la nivel național. Cele două noi variante de plată se adresează clienților care preferă plata facturilor în numerar și se adaugă celei deja disponibile, prin Serviciul PayPoint, în plus față de posibilitatea plății facturii prin casieriile Enel Energie. De asemenea, cele două opțiuni de plată completează lista celor pe care Enel Energie le-a pus deja la dispoziția clienților săi, în scopul de a le oferi servicii de calitate și o importantă economie de timp. În prezent, clienții Enel Energie pot achita factura la energia electrică utilizând diverse modalități de plată: direct debit, bancomate, Internet, Self Bank, Express Payments, ordin de plată sau numerar.