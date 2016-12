Enel lansează E-Light, primul abonament dedicat internauţilor

Enel lansează E-Light, primul abonament dedicat internauților

Companiile de furnizare ale Enel au lansat recent E-Light, primul pachet de furnizare a energiei electrice, dedicat în special clientului familiarizat cu segmentul digital și comunicarea online. Pachetul E-Light este disponibil la nivel național.E-Light are o structură simplă și trans-parentă, cu un abonament în valoare de 0,1 lei pe zi per loc de consum, indi-ferent de volumul de energie consu-mată, plus un preț al energiei electrice de 0,162 lei / kWh (162 lei / MWh), care este constant timp de doi ani de la semnarea contractului. La acest preț, se adaugă tarifele reglementate de către ANRE - servicii de transport, sistem și distribuție, cogenerare, certificate verzi, accize și TVA.Pentru a avea acces la oferta E-Light, clienții trebuie să activeze debitul direct și factura electronică, precum și să utilizeze platforma web MyEnel drept principalul serviciu de asisten-ță pentru clienți. Există, de asemenea, o linie dedicată gra-tuită - 0800/07.07.01, pentru clienții de pe piața liberă.Astfel, pentru un con-sum lunar de 100 kWh, factura lunară a unui client cu abonamentul E-Light este cu 6 la sută mai mică decât cea a unui client de pe piața reglementată cu „Monom cu rezervare” (zona Muntenia), cea mai uzuală ofertă de pe piață reglemen-tată, disponibilă în întreaga țară. Odată cu creșterea procentajului CPC din tariful reglementat, această diferență va evolua în beneficiul clientului.E-Light marchează un nou pas făcut de către Enel în vederea digitalizării pe piața românească, după ce a fost prima companie de electricitate care a lansat factura electronică la nivel local, a lansat o aplicație mobilă pentru clienți și a implementat unități de tip self-care. Mai mult decât atât, ca parte a procesului de digitalizare, Enel lucrează în mod constant pentru a simplifica procedurile și pentru a oferi alternative practice, facile, clienților săi. De asemenea, compania se concentrează pe îmbunătățirea parcursului clientului în procesul de contractare și oferirea de alternative digitale în locul canalelor tradiționale de contact.Oferta este valabilă până la 31 mai 2016, doar pentru consumatorii cas-nici.