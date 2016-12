Elicopterele SMURD vor decola în Constanţa din cartierul Viile Noi

Elicopterele SMURD vor decola în Constanța din cartierul Viile Noi

Constanța are cel mai mare și modern heliport din țară, acesta urmând să fie inaugurat peste o săptămână. Investiția, care a costat un milion de euro, a fost realizată în cartierul Viile Noi, în zona fostei unități militare.Heliportul, care va deservi începând de luna aceasta populația Constanței și nu numai, are aproximativ 3.000 de metri pătrați și va fi cel mai mare și cel mai modern heliport pentru elicoptere SMURD din țară. Așadar, după 17 octombrie, dată la care acesta va fi inaugurat, elicopterul va fi gata oricând să ducă echipele de intervenție la locul eventualelor tragedii. Șeful Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), Cristina Schipor, a declarat că era necesară construcția unui heliport în județul nostru, care să includă și hangarul, asta în condițiile în care acesta va deservi toată zona de sud-est a României.„Terenul pe care a fost construit acesta este în cartierul Viile Noi și a fost pus la dispoziție de către noi. Autorizațiile le-am primit din luna aprilie și suntem convinși că acesta nu va afecta cu nimic construcția Spitalului Regional, pe care ni-l dorim cu atâta ardoare pentru județul nostru”, a subliniat directorul DSPJ.Totodată, heliportul SMURD Con-stanța va permite și cazarea unei echipe de piloți, tehnicieni de aviație, pompieri de la serviciul Descarcerare și echipaj medical. Ca urmare, la parter există o sală de conferințe pentru medici, iar la etaj se află camerele în care se vor pregăti echipajele care vor deservi elicopterul SMURD. Trebuie menționat că investiția este realizată cu sprijinul Fundației pentru SMURD. Mai mult decât atât, elicopterul pe care îl are la acest moment SMURD în dotare îl înlocuiește practic pe cel care s-a prăbușit, în urmă cu doi ani, în apele lacului Siutghiol. În ceea ce privește investiția, aceasta depășește un milion de euro. Referitor la pistă, aceasta este extrem de solidă, fiind realizată dintr-un beton special care întrunește toate condițiile de securitate - sistem de hidranți exteriori, interiori, sistem de stingere a focului, cu senzori de fum, cu trape de fum acționate electric etc.